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Gelinim Mutfakta 27 Kasım puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...

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Giriş Tarihi: 27.11.2023
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Gelinim Mutfakta 27 Kasım puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...

Gelinim Mutfakta 27 Kasım puan durumu arama motorlarında hız kazandı. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta, her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise günün sonunda hangi yarışmacının birinci olduğunu sorguluyor. Peki, Gelinim Muftakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, günün birincisi...

"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği, gelin ve kaynanaların birlikte yarıştığı Gelinim Mutfakta programı, izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Bugünün puan durumu ve çeyrek altını kazanan ismi ise araştırılmaya başladı. İşte, 27 kasım 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 27 KASIM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı.

PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

Puan durumu henüz belli olmadı. Birazdan haberimizde yer alacaktır.

GELİNİM MUTFAKTA CUMA GÜNÜ ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 24 Kasım Cuma günü en yüksek puanı alan ve çeyrek altının sahibi Tuğba gelin oldu.

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