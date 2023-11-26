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ÖSYM tarafından düzenlenen ve kısaltması KPSS olan sınavın adı nedir?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.11.2023 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023
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ÖSYM tarafından düzenlenen ve kısaltması KPSS olan sınavın adı nedir?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması 26 Kasım 2023 Pazar günü izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor.

ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı.

SORU: ÖSYM tarafından düzenlenen ve kısaltması KPSS olan sınavın adı nedir?

A- Kamu Personeli Seçme Sınavı

B- Kamu Personel Seçme Sınavı

C- Kamuya Personel Seçme Sınavı

D- Kamuda Personel Seçme Sınavı

DOĞRU CEVAP: A

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