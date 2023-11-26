ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. SORU: Hangi oyuncunun hangi oyuncuya yüzüne peş peşe tokat atarken gösterildiği bir sinema filmi sahnesi hiç olmamıştır? A- Metin Akpınar'ın Zeki Alasya'ya B- Hamit Akçatepe'nin Kemral Sunal'a C- Çetin Tekindor'un Cem Yılmaz'a D-Şener Şen'in Kenan İmirzalıoğlu'na DOĞRU CEVAP: C