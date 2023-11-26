Netflix Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Wednesday yeni sezon çıktı mı, yayınlandı mı 2023? 2. sezon oyuncuları...

2022 yılının en popüler yapımlarından biri haline gelen Netflix dizisi "Wednesday", ilk sezonuyla büyük ses getirmiş ve geniş bir hayran kitlesi kazanmıştı. Şimdi ise izleyiciler, "Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Wednesday yeni sezon ne zaman çıkacak? İşte dizi hakkında merak edilenler...