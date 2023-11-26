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Netflix Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Wednesday yeni sezon çıktı mı, yayınlandı mı 2023? 2. sezon oyuncuları...

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Giriş Tarihi: 26.11.2023
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Netflix Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Wednesday yeni sezon çıktı mı, yayınlandı mı 2023? 2. sezon oyuncuları...

"Wednesday" dizisinin ikinci sezonu heyecanla bekleniyor. Bu yılın başlarında yayınlanan fragmanı, diziseverleri heyecanlandırmıştı. Başrolünde Jenna Ortega'nın yer aldığı dizinin yeni sezon tarihi araştırma konusu oluyor. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? İşte haberin detayları...

2022 yılının en popüler yapımlarından biri haline gelen Netflix dizisi "Wednesday", ilk sezonuyla büyük ses getirmiş ve geniş bir hayran kitlesi kazanmıştı. Şimdi ise izleyiciler, "Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Wednesday yeni sezon ne zaman çıkacak? İşte dizi hakkında merak edilenler...

WEDNESDAY DİZİSİ 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Wednesday dizisinin yeni sezonuna ilişkin, 2. fragmanı 6 Ocak 2023 tarihinde yayınlanmıştı.

Sevilen dizinin 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağı konusunda henüz net bir tarih belirlenmiş değil.

WEDNESDAY DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Wednesday'in ortaya çıkan psişik yeteneklerde ustalaşma, kasabayı terörize eden korkunç bir cinayet serisini engelleme ve 25 yıl önce ebeveynlerini karıştıran doğaüstü gizemi çözme girişimleri dizinin odak noktalarını oluşturacak.

Komediyle korkuyu birbirine karıştıracak olan Wednesday, Nevermore Akademisi'nde geçecek. Wednesday, yeteneklerini bu akademide geliştirmeye çalışacaktır. Ama onunla birlikte aynı okulu paylaşan ergen kızların olması ortalığı karıştıracaktır.

WEDNESDAY DİZİSİ OYUNCULARI

Wednesday Addams - JENNA ORTEGA

Enid Sinclair - EMMA MYERS

Xavier Thorpe - PERCY HYNES WHITE

Tyler Galpin - HUNTER DOOHAN

Bianca Barclay - JOY SUNDAY

Ajax - GEORGIE FARMER

Eugene - MOOSA MOSTAFA

Larissa Weems - GWENDOLINE CHRISTIE

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