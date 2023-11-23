Gelinim Mutfakta 23 Kasım puan durumu! 👰 Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
Gelinim Mutfakta 23 Kasım puan durumu arama motorlarında hız kazandı. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta, her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise günün sonunda hangi yarışmacının birinci olduğunu sorguluyor. Peki, Gelinim Muftakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, günün birincisi...
"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği, gelin ve kaynanaların birlikte yarıştığı Gelinim Mutfakta programı, izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Bugünün puan durumu ve çeyrek altını kazanan ismi ise araştırılmaya başladı. İşte, 23 kasım 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu...
23 KASIM GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk günü ve ikinci günün çeyrek altını Yeşim kazandı.
Bugünün birincisi ise henüz açıklanmadı.
22 KASIM GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Haftanın tam ortasında günün en yüksek puanını alarak çeyrek altını kazanan gelin Tuğba oldu. Tuğba haftanın finaline doğru ilerlerken zorlu haftada avantaj sağladı.
DÜNÜN PUAN DURUMU
TUĞBA- 19
YEŞİM- 13
GİZEM- 6
ALEYNA- 10
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- Gelinim Mutfakta 23 Kasım puan durumu! 👰 Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
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