Bugün hangi diziler var? 22 Kasım Çarşamba TV yayın akışı! ATV Kuruluş Osman, TV8 MasterChef Türkiye, TRT 1...

Bugün televizyonda sevilen dizilerin yeni bölümleri izleyicisiyle buluşacak. Bu akşam ATV'de Kuruluş Osman, TRT1'de Benim Güzel Ailem'im yeni bölüm yayınlanacak. Peki, bu akşam hangi diziler var? İşte tüm kanalların güncel yayın akışı listesi!