22 Kasım 2023, Çarşamba
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Bugün hangi diziler var? 22 Kasım Çarşamba TV yayın akışı! ATV Kuruluş Osman, TV8 MasterChef Türkiye, TRT 1...

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.11.2023 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023
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Bugün hangi diziler var? 22 Kasım Çarşamba TV yayın akışı! ATV Kuruluş Osman, TV8 MasterChef Türkiye, TRT 1...

22 Kasım 2023 Çarşamba günü televizyon ekranlarında izleyicileri büyük bir dizi ve film şöleni bekliyor. Sevilen dizilerin heyecan dolu yeni bölümlerinin yanı sıra, yerli ve yabancı sinema filmleri de izleyicisiyle buluşacak. Peki, bu akşam hangi diziler var? İşte tv yayın akışı listesi...

Bugün televizyonda sevilen dizilerin yeni bölümleri izleyicisiyle buluşacak. Bu akşam ATV'de Kuruluş Osman, TRT1'de Benim Güzel Ailem'im yeni bölüm yayınlanacak. Peki, bu akşam hangi diziler var? İşte tüm kanalların güncel yayın akışı listesi!

Televizyon Kanallarının Bugünkü Yayın Akışları: 22 Kasım 2023 Çarşamba

KANAL D YAYIN AKIŞI:

06:00 - Üç Kız Kardeş

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

13:00 - Gelinim Mutfakta

16:00 - Aşk ve Umut

17:30 - Arka Sokaklar

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Dilek Taşı

00:15 - Üç Kız Kardeş

STAR TV YAYIN AKIŞI:

07:00 - Kiralık Aşk

09:45 - Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 - Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:15 - Söz

18:15 - Star Ana Haber

19:00 - Çok Güzel Hareketler 2

20:00 - Yerli Dizi Tekrar/Sinema

22:30 - Yerli Dizi Tekrar/Sinema

00:30 - Yerli Dizi Tekrar/Sinema

SHOW TV YAYIN AKIŞI:

08:00 - Bu Sabah

10:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Yerli Sinema Gerzek Şaban

21:45 - Yerli Sinema Şark Bülbülü

23:45 - Aile

02:15 - Kızılcık Şerbeti

ATV YAYIN AKIŞI:

08:00 - Kahvaltı Haberleri

10:00 - Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 - ATV Gün Ortası

14:00 - Mutfak Bahane

16:00 - Esra Erol'da

19:00 - ATV Ana Haber

20:00 - Kuruluş Osman

00:20 - Ben Bu Cihana Sığmazam

TRT 1 YAYIN AKIŞI:

06:50 - Elimi Bırakma

10:30 - Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 - Seksenler

14:55 - Diriliş Ertuğrul

17:45 - Lingo

19:00 - Ana Haber

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Benim Güzel Ailem

00:15 - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

TV8 YAYIN AKIŞI:

07:15 - 8'de Sağlık

08:30 - Müge Gülşen İle 2. Sayfa

11:15 - MasterChef Türkiye All Star

12:45 - Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 - MasterChef Türkiye All Star

00:15 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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