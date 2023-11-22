Bugün hangi diziler var? 22 Kasım Çarşamba TV yayın akışı! ATV Kuruluş Osman, TV8 MasterChef Türkiye, TRT 1...
22 Kasım 2023 Çarşamba günü televizyon ekranlarında izleyicileri büyük bir dizi ve film şöleni bekliyor. Sevilen dizilerin heyecan dolu yeni bölümlerinin yanı sıra, yerli ve yabancı sinema filmleri de izleyicisiyle buluşacak. Peki, bu akşam hangi diziler var? İşte tv yayın akışı listesi...
Bugün televizyonda sevilen dizilerin yeni bölümleri izleyicisiyle buluşacak. Bu akşam ATV'de Kuruluş Osman, TRT1'de Benim Güzel Ailem'im yeni bölüm yayınlanacak. Peki, bu akşam hangi diziler var? İşte tüm kanalların güncel yayın akışı listesi!
Televizyon Kanallarının Bugünkü Yayın Akışları: 22 Kasım 2023 Çarşamba
KANAL D YAYIN AKIŞI:
06:00 - Üç Kız Kardeş
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
13:00 - Gelinim Mutfakta
16:00 - Aşk ve Umut
17:30 - Arka Sokaklar
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Dilek Taşı
00:15 - Üç Kız Kardeş
STAR TV YAYIN AKIŞI:
07:00 - Kiralık Aşk
09:45 - Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 - Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:15 - Söz
18:15 - Star Ana Haber
19:00 - Çok Güzel Hareketler 2
20:00 - Yerli Dizi Tekrar/Sinema
22:30 - Yerli Dizi Tekrar/Sinema
00:30 - Yerli Dizi Tekrar/Sinema
SHOW TV YAYIN AKIŞI:
08:00 - Bu Sabah
10:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Yerli Sinema Gerzek Şaban
21:45 - Yerli Sinema Şark Bülbülü
23:45 - Aile
02:15 - Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI:
08:00 - Kahvaltı Haberleri
10:00 - Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 - ATV Gün Ortası
14:00 - Mutfak Bahane
16:00 - Esra Erol'da
19:00 - ATV Ana Haber
20:00 - Kuruluş Osman
00:20 - Ben Bu Cihana Sığmazam
TRT 1 YAYIN AKIŞI:
06:50 - Elimi Bırakma
10:30 - Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 - Seksenler
14:55 - Diriliş Ertuğrul
17:45 - Lingo
19:00 - Ana Haber
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 - Benim Güzel Ailem
00:15 - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
TV8 YAYIN AKIŞI:
07:15 - 8'de Sağlık
08:30 - Müge Gülşen İle 2. Sayfa
11:15 - MasterChef Türkiye All Star
12:45 - Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 - MasterChef Türkiye All Star
00:15 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
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