Çukur'un başrolüyle ilgili gerçek gün yüzüne çıktı! Tam 18 yıl önce fenomen dizide rol almış...
Çukur dizisindeki etkileyici performansıyla hafızalara kazınan ünlü oyuncu hakkında bir gerçek gün yüzüne çıktı. Sadece oyunculuk kariyeriyle değil, aynı zamanda futbolculuk geçmişiyle de izleyicilerin ilgisini çeken Köstendil'in, 18 yıl önce bir fenomen dizide rol aldığı ortaya çıkınca hayranları adeta şaşkınlık içinde kaldı.
Çukur dizisinde Vartolu karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran oyuncu Erkan Kolçak Köstendil'in geçmişine dair şaşırtıcı bir gerçek gün yüzüne çıktı. Ünlü aktör, tam 18 yıl önce Türk televizyon tarihine damga vuran bir fenomen dizide rol almış.
KURTLAR VADİSİ'NDE ROL ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil'in geçmişteki oyunculuk macerası, izleyicileri hayran bırakan bir serüvene dönüşmüş durumda. 2005 yılında yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki "galerici" rolüyle ekranlara adım atan Köstendil, o dönemde izleyicilere unutulmaz bir performans sunmuştu.
Bursa doğumlu olan Erkan Kolçak Köstendil, futbolculuk kariyerine başladıktan sonra tiyatroya yönelerek Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı. Tiyatro kariyerine Tuncay Özinel Tiyatrosu'nda başlayan ve çeşitli oyunlarda rol alan Köstendil, televizyon dünyasına Kurtlar Vadisi Pusu dizisiyle adım attı.
Oyuncunun sinema kariyeri, 2008 yapımı Güz Sancısı filmiyle "nümayişçi" karakteriyle başladı. Ardından farklı projelerde yer alan Erkan Kolçak Köstendil, Türk televizyonlarının sevilen dizisi Çukur'daki Vartolu karakteriyle geniş bir kitle tarafından tanındı ve beğeni topladı.
Köstendil'in oyunculuk yeteneği ve farklı karakterlere olan başarılı adaptasyonu, izleyiciler tarafından "Nereden nereye" dedirten bir hikayeye dönüşmüş durumda. Oyuncunun kariyerindeki bu çeşitlilik, onu Türkiye'nin önde gelen oyuncularından biri haline getirmiştir.
ERKAN KOÇAK KÖSTENDİL KİMDİR?
Erkan Kolçak Köstendil, 16 Ocak 1983 tarihinde Bursa'da doğru. Lise yıllarında doğduğu şehrin takımı olan Bursaspor'da kalecilik yapan Erkan Kolçak Köstendil, futbolculuk kariyerini bırakarak oyunculuğa yöneldi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünü bitirdi.
Tiyatro çalışmalarına Tuncay Özinel Tiyatrosu'nda başlayan oyuncu, AuT ve Karşı Cinsle Tanışma Sanatı isimli oyunlarda farklı karakterleri canlandırdı. Televizyonda ilk defa, 2005 yılında Kurtlar Vadisi dizisinin 4. sezonundaki "Galerici" rolünü canlandırdı; sinemaya ise ilk defa 2008 yılında Güz Sancısı filminde "nümayişçi" rolü ile başladı.
2009 yılında "Facebook dizisi" olarak bilinen Mukadderat adlı diziyi yazıp yönetti. Aynı yıl yayımlanan M.A.T adlı polisiye dizide "Emre" karakterini canlandırdı. Senaryosunu yazıp yönettiği Vakit adlı kısa film, 2010 yılında gerçekleşen Sinepark 4. Kısa Film Festivali'nde, Eskişehir Kral Midas Kısa Film Festivali'nde, 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller aldı.
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