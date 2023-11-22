Çukur’un başrolüyle ilgili gerçek gün yüzüne çıktı! Tam 18 yıl önce fenomen dizide rol almış...

Oyuncunun sinema kariyeri, 2008 yapımı Güz Sancısı filmiyle "nümayişçi" karakteriyle başladı. Ardından farklı projelerde yer alan Erkan Kolçak Köstendil, Türk televizyonlarının sevilen dizisi Çukur'daki Vartolu karakteriyle geniş bir kitle tarafından tanındı ve beğeni topladı.

Köstendil'in oyunculuk yeteneği ve farklı karakterlere olan başarılı adaptasyonu, izleyiciler tarafından "Nereden nereye" dedirten bir hikayeye dönüşmüş durumda. Oyuncunun kariyerindeki bu çeşitlilik, onu Türkiye'nin önde gelen oyuncularından biri haline getirmiştir.