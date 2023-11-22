22 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?
Gelinim Mutfakta 22 Kasım puan durumu arama motorlarında hız kazandı. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta, her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise günün sonunda hangi yarışmacının birinci olduğunu sorguluyor. Peki, Gelinim Muftakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, günün birincisi...
"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği, gelin ve kaynanaların birlikte yarıştığı Gelinim Mutfakta programı, izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Bugünün puan durumu ve çeyrek altını kazanan ismi ise araştırılmaya başladı. İşte, 22 kasım 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu...
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altını kazanan isim henüz açıklanmadı. Bu hafta iki gün üst üste altınları Yeşim kazandı. Bugün kimin alacağı merak ediliyor.
21 KASIM GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta haftanın ikinci gününde, günün en yüksek puanını alıp çeyrek altını kazanan gelin bugün de Yeşim oldu. Yeşim dünle birlikte haftanın ikinci çeyrek altınını aldı.
DÜNÜN PUAN DURUMU
YEŞİM- 18
TUĞBA- 16
ALEYNA- 9
GİZEM- 12
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- 22 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?
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