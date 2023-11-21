TRT1 maç frekansı nasıl ayarlanır? 2023 A Milli Futbol Takımı maçları şifresiz nasıl izlenir? 21 Kasım TRT 1 frekans ve uydu ayarı...

Uydu alıcısı üzerinden frekans ayarı yapmak isteyen kullanıcılar uydu alıcısını açarak kurulum veya ayarlar menüsüne giriş yapacak. Ardından tek kanal arama menüsüne giriş yaptıktan sonra ise " Uydu" bölümü yazan kısma " Türksat 42° E' ve Türksat Ankara Paket" seçimlerini yapın. Hemen ardından "Şebeke Arama" kısmına açık olarak işaretleyerek otomatik frekans ve kanal ayarı yapabilirsiniz. TRT1 Frekans bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.