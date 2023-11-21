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TRT1 maç frekansı nasıl ayarlanır? 2023 A Milli Futbol Takımı maçları şifresiz nasıl izlenir? 21 Kasım TRT 1 frekans ve uydu ayarı...

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TRT1 maç frekansı nasıl ayarlanır? 2023 A Milli Futbol Takımı maçları şifresiz nasıl izlenir? 21 Kasım TRT 1 frekans ve uydu ayarı...

TRT 1 frekans ayarı, Türkiye ile Japonya arasında oynanacak hazırlık maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler tarafından araştırılıyor. TRT 1 frekans ve uydu ayarı güncel olmayan izleyiciler, karşılaşmayı takip etmekte zorluk yaşayabilirler. TRT 1 frekans ayarı uydu alıcısı üzerinden oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir. İzleyiciler, uydu alıcısının "Kurulum" veya "Ayarlar" menüsünden otomatik tarama seçeneğini kullanarak güncel kanal bilgilerini alıcısına ekleyebilirler. İşte detayları...

TRT 1 frekans ayarı, Türkiye ile Japonya arasında oynanacak hazırlık maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler tarafından araştırılıyor. TRT 1 frekans ve uydu ayarı güncel olmayan izleyiciler, karşılaşmayı takip etmekte zorluk yaşayabilirler. TRT 1 frekans ayarı uydu alıcısı üzerinden oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir. İzleyiciler, uydu alıcısının "Kurulum" veya "Ayarlar" menüsünden otomatik tarama seçeneğini kullanarak güncel kanal bilgilerini alıcısına ekleyebilirler. İşte detayları...

TRT 1 FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

Uydu alıcısı üzerinden frekans ayarı yapmak isteyen kullanıcılar uydu alıcısını açarak kurulum veya ayarlar menüsüne giriş yapacak. Ardından tek kanal arama menüsüne giriş yaptıktan sonra ise " Uydu" bölümü yazan kısma " Türksat 42° E' ve Türksat Ankara Paket" seçimlerini yapın. Hemen ardından "Şebeke Arama" kısmına açık olarak işaretleyerek otomatik frekans ve kanal ayarı yapabilirsiniz. TRT1 Frekans bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Uydu: Türksat 4A,
Frekans;11794,
Polarizasyon; V (Dikey),
Sembol Oranı; 30000,
FEC; 3/4

TRT 1 GÜNCEL FREKANS DUYURUSU

TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

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