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GELİNİM MUTFAKTA 21 KASIM PUAN TABLOSU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?

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Giriş Tarihi: 21.11.2023
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GELİNİM MUTFAKTA 21 KASIM PUAN TABLOSU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 21 Kasım puan durumu arama motorlarında hız kazandı. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta, her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise günün sonunda hangi yarışmacının birinci olduğunu sorguluyor. Peki, Gelinim Muftakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, günün birincisi...

"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği, gelin ve kaynanaların birlikte yarıştığı Gelinim Mutfakta programı, izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Bugünün puan durumu ve çeyrek altını kazanan ismi ise araştırılmaya başladı. İşte, 21 kasım 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 21 KASIM KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta programında günün birincisi henüz belli olmadı. İlerleyen saatlerde haberimizde yer alacaktır.

PUAN DURUMU:

GELİNİM MUTFAKTA 20 KASIM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta bugün en yüksek puanı alarak günün birincisi olan ve çeyrak altını kazanan isim "YEŞİM" oldu.

GELİNİM MIUFAKTA 20 KASIM PUAN DURUMU

YEŞİM: 19

GİZEM: 17

ALEYNA: 9

TUĞBA: 8

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