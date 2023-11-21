2023’ün en iyilerine atv damgası! Dizi ve programlara ödül yağdı
Golden Palm Mag tarafından düzenlenen 10. EMPCLINICS Golden Palm Awards, geçtiğimiz akşam Raffles Otel’de çok sayıda ünlü ismin katılımıyla gerçekleşti. Gecede atv dizi ve programlarına ise ödül yağdı.
Ünlü manken Ece Gürsel ve ünlü oyuncu Hakan Bilgin'in sunduğu organizasyonda ödüller halk oylamasıyla belirlendi. Ödül töreni için toplam 264 bin 738 kişi oy kullandı.
Cumartesi akşamları ekranlara gelen, 4. Sezonunda da izleyicinin kalbine taht kuran Kardeşlerim, Yılın Dram ve Gençlik Dizisi; başrol oyuncularından Bilal Yiğit Koçak, Yılın Dram Dizi Oyuncusu; Lizge Cömert, Yılın Çıkış Yapan Kadın Dizi Oyuncusu;
Gündemi belirleyen atv Ana Haber Bülteni Sunucusu Cem Öğretir, Yılın Erkek Haber Sunucusu; Derya Taşbaşı'nın sunumuyla hafta içi her gün izleyiciyi ekran başına toplayan Mutfak Bahane, Yılın Yarışma Programı seçildi.
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