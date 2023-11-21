21 Kasım 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri 2023’ün en iyilerine atv damgası! Dizi ve programlara ödül yağdı

2023’ün en iyilerine atv damgası! Dizi ve programlara ödül yağdı

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 21.11.2023
ABONE OL
2023’ün en iyilerine atv damgası! Dizi ve programlara ödül yağdı

Golden Palm Mag tarafından düzenlenen 10. EMPCLINICS Golden Palm Awards, geçtiğimiz akşam Raffles Otel’de çok sayıda ünlü ismin katılımıyla gerçekleşti. Gecede atv dizi ve programlarına ise ödül yağdı.

Ünlü manken Ece Gürsel ve ünlü oyuncu Hakan Bilgin'in sunduğu organizasyonda ödüller halk oylamasıyla belirlendi. Ödül töreni için toplam 264 bin 738 kişi oy kullandı.

Cumartesi akşamları ekranlara gelen, 4. Sezonunda da izleyicinin kalbine taht kuran Kardeşlerim, Yılın Dram ve Gençlik Dizisi; başrol oyuncularından Bilal Yiğit Koçak, Yılın Dram Dizi Oyuncusu; Lizge Cömert, Yılın Çıkış Yapan Kadın Dizi Oyuncusu;

Gündemi belirleyen atv Ana Haber Bülteni Sunucusu Cem Öğretir, Yılın Erkek Haber Sunucusu; Derya Taşbaşı'nın sunumuyla hafta içi her gün izleyiciyi ekran başına toplayan Mutfak Bahane, Yılın Yarışma Programı seçildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA