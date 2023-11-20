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Gelinim Mutfakta 20 Kasım 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...

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Gelinim Mutfakta 20 Kasım 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...

Kanal D'de yayınlanan gündüz kuşağı yarışma programı Gelinim Mutfakta, her hafta saat 13.00'te ekranlara geliyor. Geçtiğimiz haftanın finalinde beklenmedik bir şekilde eleme olmamış, altın bilezikler ise iki kişiye pay edilmişti. Bugün ise çeyrek altınları kimin kazanacağı merak konusu oluyor. Peki, 20 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? İşte puan durumuyla bilrlikte günün birincisi...

"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği, gelin ve kaynanaların birlikte yarıştığı Gelinim Mutfakta programı, izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Bugünün puan durumu ve çeyrek altını kazanan ismi ise araştırılmaya başladı. İşte, 20 kasım 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 20 KASIM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı.

20 KASIM PUAN DURUMU!

Puan durumu henüz açıklanmadı. İlerleyen saatlerde haberimiz güncellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA CUMA GÜNÜ ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 17 Kasım Cuma günü en yüksek puanı alan ve çeyrek altının sahibi Yeşim oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 13 - 17 Kasım haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, Yeşim ve Aleyna gelin oldu. Birinci olan iki gelin bilezikleri bölüştü.

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