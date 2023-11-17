Gelinim Mutfakta 17 Kasım puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Elenen yarışmacı...

Gelinim Mutfakta programı haftanın finaliyle ekranla geliyor. Dün yaşanan diskalifiye olayı, yarışmaya damgasını vurdu ve izleyicileri şaşkına çevirdi. Bu gelişmenin ardından bugünün puan tablosu nasıl şekillenecek, kim birinci olacak ve haftanın birincisi kim olacak gibi sorular izleyicilerin gündemini meşgul ediyor.