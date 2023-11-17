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Gelinim Mutfakta 17 Kasım puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Elenen yarışmacı...

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Gelinim Mutfakta 17 Kasım puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Elenen yarışmacı...

"Gelinim Mutfakta altınları kim kazandı?" sorusu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Gelinim Mutfakta, bugün nefes kesen bir finalle ekranlarda olacak. Elenmek istemeyen yarışmacılar, haftanın finalinde kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Gelinlerin ustalıkla hazırladıkları yemekler, kayınvalidelerin titiz gözleri önünde değerlendirilecek. İşte, haftanın elenen ismi ve puan durumu...

Gelinim Mutfakta programı haftanın finaliyle ekranla geliyor. Dün yaşanan diskalifiye olayı, yarışmaya damgasını vurdu ve izleyicileri şaşkına çevirdi. Bu gelişmenin ardından bugünün puan tablosu nasıl şekillenecek, kim birinci olacak ve haftanın birincisi kim olacak gibi sorular izleyicilerin gündemini meşgul ediyor.

17 KASIM 2023 GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da dünün kazanan ismi yüksek ve eşit puan alarak Aleyna Koca ve Gizem Kasacı oldu! Kura çekimi sonucu ise çeyrek altını kazanan gelin Aleyna oldu.

Haftanın finalinde kazanan isim henüz açıklanmadı. Belli olduğunda haberimize ekleyeceğiz.

17 KASIM 2023 GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN FİNALİ

Gelinim Mutfakta'da Nursel Engin'in açıklaması sonrası yarışmacılardan Hilal'in disaklifiye olduğu açıklandı.

Bu durum sonrasında yarışmayı yakından takip eden yarışmacılar, haftanın finalinde puanlama nasıl olacak, birinci nasıl belirlenecek merak ediliyor.

16 KASIM 2023 GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta günün birincisi tarifi en iyi yapan gelin 16 Kasım'da yayınlanan programda Gizem ve Aleyna oldu.

Kura sonucunda çeyrek altının sahibi oldu. Gizem ayrıca eksi 2 ceza puanı aldı. İkinci eksi 2 ceza puanını ise Tuğba aldı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

GİZEM- 16 puan

ALEYNA- 16 puan

TUĞBA- 11 puan

YEŞİM- 9 puan

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