Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? Survivor All Star 2024 yarışmacı kadrosu...

TURABİ SURVIVOR'DAN ÇEKİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Survivor'ın iddialı isimlerinden Turabi Çamkıran Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, "Rahatsızlığımın nedenini sorup duruyorsunuz arkadaşlar. Anlatayım. The Challenge yarışmasını kazanıp Hollywood sektörüne girince gizli ve çok güçlü bir yapının dikkatini çektim. Hatta Facebook'ta gördüğüm bi habere göre Cem Yılmaz ve Tarkan da bu yapının üyelerinden. Bana, aralarına katılmam karşılığı Beverly Hills'te lüks bir villa, 100 milyon dolar nakit para ve Hollywood'ta senede en az bir yüksek bütçeli filmde başrol teklif ettiler.