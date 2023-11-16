Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? Survivor All Star 2024 yarışmacı kadrosu...
"Survivor ne zaman başlıyacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Türkiye'nin en sevilen ve en çok izlenen televizyon programlarından biri olan Survivor, 2024 sezonu için büyük bir heyecanla beklenen All-Star kadrosuyla geri dönmeye hazırlanıyor. Peki, Survivor All Star ne zaman başlayacak? İşte, 2024 Survivor kadrosu...
Survivor All Star 2024 için geri sayım başladı. Bu sezon, izleyicileri büyük bir heyecana sürükleyen yeniliklerle dolu. En dikkat çekici değişikliklerden biri ise SMS oylamasının olmayacak olması. Peki, Survivor All Star ne zaman başlayacak? İşte, 2024 Survivor kadrosu...
SURVIVOR ALL STAR 2024 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Survivor All Star yarışmasının ne zaman başlayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmasa da yarışmanını 2024 yılının Şubat ayında başlayacağı tahmin ediliyor.
Konuya dair resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak.
SURVIVOR ALL STAR 2024 KADROSU
1. DOĞUKAN MANÇO
2. NEFİSE KARATAY
3. MERVE AYDIN
4. YİĞİT POYRAZ
5. DAMLA CAN
6. SERCAN YILDIRIM
7. ALEYNA KALAYCIOĞLU
8. OGEDAY GİRİŞKEN
9. NAGİHAN KARADERE
10. NİHAT ALTINKAYA
11. SEDA OCAK
12. SAHRA IŞIK
13. YASİN OBUZ
14. GİZEM MEMİÇ
15. ÖZGÜR TETİK
16. FURKAN KIZILAY
TURABİ SURVIVOR'DAN ÇEKİLDİĞİNİ AÇIKLADI
Survivor'ın iddialı isimlerinden Turabi Çamkıran Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, "Rahatsızlığımın nedenini sorup duruyorsunuz arkadaşlar. Anlatayım. The Challenge yarışmasını kazanıp Hollywood sektörüne girince gizli ve çok güçlü bir yapının dikkatini çektim. Hatta Facebook'ta gördüğüm bi habere göre Cem Yılmaz ve Tarkan da bu yapının üyelerinden. Bana, aralarına katılmam karşılığı Beverly Hills'te lüks bir villa, 100 milyon dolar nakit para ve Hollywood'ta senede en az bir yüksek bütçeli filmde başrol teklif ettiler.
Hiç düşünmeden teklifi kabul ettim. Ama karşılığında sadakatimi ölçmek için köpeğimin canını almam gerektiğini söylediler. Hemen teklifi reddettim. Sonrasında da suikast girişiminde bulundular ama başarısız oldular. Halen deniyorlar ama dostlarım sayesinde çok şükür hayatta kalmaya devam ediyorum. Uzun lafın kısası İlluminati'nin suikast girişimi sonucu bu hale geldim.
Maalesef Survivor All Star2024 'e sağlığım yetişmeyecek. Şimdiden yarışmacılara bu efsane sezonda başarılar dilerim. Sakatsız, belasız güzel bir sezon geçirirler umarım. İnanmayın. Şaka, yok İlluminati filan. İnternette her gördüğünüz her şeye inanmayın ama gelemeyeceğim. Kalın sağlıcakla" ifadelerine yer verdi.
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