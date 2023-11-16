Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu? 16 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu...

"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? şeklinde sorular aramama motorlarında hız kazandı. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yarışmanın dördüncü gününde hangi gelinin birinci olduğu merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim kazandı? İşte bugünün puan durumu...