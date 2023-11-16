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Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu? 16 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu...

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Giriş Tarihi: 16.11.2023
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Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu? 16 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu...

"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" şeklinde sorular aramama motorlarında hız kazandı. Türkiye'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta, haftanın dördüncü gününde nefes kesen bir rekabete sahne oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, kazanan yarışmacı ve puan durumu...

"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? şeklinde sorular aramama motorlarında hız kazandı. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yarışmanın dördüncü gününde hangi gelinin birinci olduğu merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim kazandı? İşte bugünün puan durumu...

16 KASIM 2923 GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta günün birincisi henüz açıklanmadı. Günün birincisi açıklanır, açıklanmaz haberimizde yer vereceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta dünün kazananı ise eşit puan alarak Yeşim ve Tuğba olmuştu, Çeyrek altın kazanan isim ise kura sonucu ile Yeşim oldu.

15 KASIM 2023 PUAN DURUMU

YEŞİM: 15

TUĞBA: 15

ALEYNA: 13

HİLAL: 5

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