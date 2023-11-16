Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu? 16 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu...
"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" şeklinde sorular aramama motorlarında hız kazandı. Türkiye'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta, haftanın dördüncü gününde nefes kesen bir rekabete sahne oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, kazanan yarışmacı ve puan durumu...
"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? şeklinde sorular aramama motorlarında hız kazandı. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yarışmanın dördüncü gününde hangi gelinin birinci olduğu merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim kazandı? İşte bugünün puan durumu...
16 KASIM 2923 GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta günün birincisi henüz açıklanmadı. Günün birincisi açıklanır, açıklanmaz haberimizde yer vereceğiz.
GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta dünün kazananı ise eşit puan alarak Yeşim ve Tuğba olmuştu, Çeyrek altın kazanan isim ise kura sonucu ile Yeşim oldu.
15 KASIM 2023 PUAN DURUMU
YEŞİM: 15
TUĞBA: 15
ALEYNA: 13
HİLAL: 5
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kışın ortasında evinizi miss gibi çiçek kokusu saracak! Don vurduğunda dahi evinizi taptaze aydınlatacak 5 bitki!
- Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? Survivor All Star 2024 yarışmacı kadrosu...
- Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu? 16 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu...
- 666 sayısı nedir, ne demek? Şeytan'ın sayısı 666 sayısı Yahudilikten mi geliyor? Yahudilik, Satanizm ve Paganizm bağlantısı KABALA'NIN tarihsel boyutu…
- Agro halka arz kaç lot verir? AGROT katılım endeksine uygun mu? Agrotech Yüksek Teknoloji halka arz talep toplama tarihleri...
- Ekos halka arz nasıl alınır? Ekos Teknoloji kaç lot verir, hisse fiyat ne kadar 2023?
- 31. Dönem POMEM başvuru tarihi: 2023 POMEM başvuruları ne zaman yapılacak? pa.edu.tr
- 1.20 düşük faizli konut kredisi hesaplandı! OVP ile ev alacaklara müjde! Yeni konut kampanyası başvuru şartları, vade sayısı, taksitler...
- Doğalgaz ne zaman kadar bedava, hangi ayda son bulacak? 2023 25 metreküp doğalgaz bedava mı, ne zaman son?
- Öğretmenlere 24 Kasım ikramiyesi verilecek mi? Bakan Tekin duyurdu! Öğretmenlere 5.000 TL ikramiye var mı, yok mu?
- Dilan Polat cezaevinden çıktı mı, eve geçecek mi? Dilan Polat ve Engin Polat kaç yıl ceza aldı? Polatlar ailesinde son durum ne?
- VERGİSİZ TELEFON / 10 GB İNTERNET BAŞVURU EKRANI: Vergisiz telefon nasıl alınır, şartları neler 2023? 9.500 TL altı modeller...