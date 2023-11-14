Gelinim Mutfakta 14 Kasım puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Günün birincisi...
Gelinim Mutfakta 14 Kasım 2023 puan durumu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği, gelin ve kaynanaların birlikte yarıştığı Gelinim Mutfakta programı, yarımacılarına altın kazandırmaya devam ediyor. Hatanın ilk gününde kimin birinci olduğu merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte haberin ayrıntıları...
Gelinim Mutfakta 14 Kasım 2023 puan durumu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği, gelin ve kaynanaların birlikte yarıştığı Gelinim Mutfakta programı haftanın ilk günüyle ekranlara geliyor. İşte, çeyrek altını kazanan yarışmacı...
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta 14 Kasım 2023 çeyrak altını kazanan isim henüz belli olmadı.
GELİNİM MUTFAKTA 14 KASIM PUAN DURUMU
YEŞİM:
TUĞBA:
ALEYNA:
HİLAL:
GELİNİM MUTFAKTA 13 KASIM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta haftanın ilk gününde çeyrek altını kazanan isim "Yeşim" oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 13 KASIM PUAN DURUMU
YEŞİM: 18
TUĞBA: 14
ALEYNA: 13
HİLAL: 10
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gelinim Mutfakta 14 Kasım puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Günün birincisi...
- Avrupa'yı sallayacak transfer! Güle güle Galatasaray'ın gözbebeği: 12 milyon euro...
- Sarallar son dakika! Sarallar kafes operasyonu nedir, kaç kişi gözaltına alındı? Özgür Saral kimdir, ne iş yapıyor, nereli?
- Bahar Candan tutuklandı mı? 14 Kasım Salı Bahar ve Nihal Candan kardeşler gözaltına mı alındı, neden, ceza aldılar mı?
- Öğrencilere 10 GB internet başvuru tarihleri 2023 | Öğrencilere bedava internet başvuru şartları neler, açık öğretim öğrencisi geçerli mi?
- Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ASİL-YEDEK isim listesi | 2023 Sağlık Bakanlığı 3. dönem kura çekimi sonuçlar ne zaman açıklanır? yhgm.saglik.gov.tr sorgulama
- Etna Yanardağı nerede, hangi ülkede, patladı mı? Yeniden alevler yükselen Etna Yanardağı yüksekliği kaç metre, patlayacak mı? Son güncel gelişmeler...
- Uzmanlar tabloyu çıkardı! İstanbul, İzmir, Sakarya ve diğer iller tehdit altında! %90'lık korkunç bilanço...
- Ara tatil uzatıldı mı, okullar ne zaman açılıyor? 2023-2024 Kasım ara tatil kaç gün sürecek, günleri uzadı mı, tatil ne zaman bitecek?
- Asgari ücrette 5 maddelik zam ortaya çıktı! Milyonlarca işçiye refah paysız 17.803 TL maaş! 2024 aylıkları kalem kalem hesaplandı
- Milyonlarca öğrenciye duyuruldu: 5.500 TL IBAN'a yatacak! Vergisiz telefon başvuru şartları sıralandı! ÖTV'siz, KDV'siz telefon başvurusu nereden yapılır?
- SSK, Bağ-Kur, 4C'liye müjde geldi! 14-17-18-20-22-23-25 Kasım'da tahsis numarasına göre yatıyor! Emekliye ödeme takvimi şekillendi!