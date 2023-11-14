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Gelinim Mutfakta 14 Kasım puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Günün birincisi...

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Giriş Tarihi: 14.11.2023
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Gelinim Mutfakta 14 Kasım puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Günün birincisi...

Gelinim Mutfakta 14 Kasım 2023 puan durumu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği, gelin ve kaynanaların birlikte yarıştığı Gelinim Mutfakta programı, yarımacılarına altın kazandırmaya devam ediyor. Hatanın ilk gününde kimin birinci olduğu merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte haberin ayrıntıları...

Gelinim Mutfakta 14 Kasım 2023 puan durumu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği, gelin ve kaynanaların birlikte yarıştığı Gelinim Mutfakta programı haftanın ilk günüyle ekranlara geliyor. İşte, çeyrek altını kazanan yarışmacı...

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta 14 Kasım 2023 çeyrak altını kazanan isim henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA 14 KASIM PUAN DURUMU

YEŞİM:

TUĞBA:

ALEYNA:

HİLAL:

GELİNİM MUTFAKTA 13 KASIM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta haftanın ilk gününde çeyrek altını kazanan isim "Yeşim" oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 13 KASIM PUAN DURUMU

YEŞİM: 18

TUĞBA: 14

ALEYNA: 13

HİLAL: 10

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