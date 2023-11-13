Gelinim Mutfakta 13 Kasım puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
Gelinim Mutfakta 13 Kasım 2023 puan durumu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği, gelin ve kaynanaların birlikte yarıştığı Gelinim Mutfakta programı, yarımacılarına altın kazandırmaya devam ediyor. Hatanın ilk gününde kimin birinci olduğu merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte haberin ayrıntıları...
Gelinim Mutfakta 13 Kasım 2023 puan durumu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği, gelin ve kaynanaların birlikte yarıştığı Gelinim Mutfakta programı haftanın ilk günüyle ekranlara geliyor. İşte, çeyrek altını kazanan yarışmacı...
GELİNİM MUTFAKTA 13 KASIM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Geçtiğimiz haftanın finalinde Haftanın finalinde çeyrek altını kazanan gelin Aleyna olurken, 10 altın bileziğin sahibi ise Tuğba gelin oldu.
Gelinim Mutfakta haftanın ilk gününde çeyrek altını kazanan isim henüz açıklanmadı.
GELİNİM MUTFAKTA 13 KASIM PUAN DURUMU
Gelinim Mutfakta puan durumu henüz açıklanmadı.
GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE
Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta programını canlı izlemek için Kanal D internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Gelinim Mutfakta programı hafta içi her gün saat 13:00'da Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.
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- Gelinim Mutfakta 13 Kasım puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
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