10 Kasım 2023 Cuma reyting sonuçları! Dün akşamın reyting birincisi... Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Kızılcık Şerbeti...

A/B VE TOTAL REYTİNG NE DEMEK?

Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor.

Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar.

Total ise bütün bu grupların toplamı oluyor.