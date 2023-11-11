10 Kasım 2023 Cuma reyting sonuçları! Dün akşamın reyting birincisi... Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Kızılcık Şerbeti...
Cuma akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Televizyon takipçileri" 10 Kasım 2023 reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte, dün akşamın reytingleri...
Dün akşam ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 10 Kasım 2023 reyting sonuçları açıklandı mı?" İşte dünün reyting sıralaması...
10 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
10 Kasım Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.
GEÇEN HAFTANIN (3 KASIM) REYTİNG SONUÇLARI
3 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1.sırada Star TV'de izleyiciyle buluşan "Yalı Çapkını", 2. sırada Show TV'de yayınlanan "Kızılcık Şerbeti", 3.sırada Atv'de ekrana gelen "Müge Anlı İle Tatlı Sert" yer aldı.
AB'de ise 1.sırada Show TV'de ekrana gelen "Kızılcık Şerbeti", 2.sırada Star TV'de yayınlanan "Yalı Çapkını", 3.sırada "Kızılcık Şerbeti" dizisinin özeti yer aldı.
A/B VE TOTAL REYTİNG NE DEMEK?
Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor.
Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar.
Total ise bütün bu grupların toplamı oluyor.
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- 10 Kasım 2023 Cuma reyting sonuçları! Dün akşamın reyting birincisi... Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Kızılcık Şerbeti...
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