YALI ÇAPKINI 46. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Ferit Seyran ayrılığı...
"Yalı Çapkını 46. bölüm fragmanı çıktı mı?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Yalı Çapkını'nın bu akşamki bölümünde Seyran, hem Suna ve Kaya'nın gizemli olayını çözmeye çalışıyor hem de Ferit'in peşine düşüyor. Seyran'ın hikayesi, sürükleyici detaylarıyla izleyicileri ekrana kilitliyor. Peki, Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı mı?, "Ferit ve Seyran ayrılıyor mu?" İşte Yalı Çapkını 46. bölüm fragmanı...
Yalı Çapkını 46. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını'nın 45. bölümünde Seyran, hem Suna ve Kaya'nın gizemli olayını çözmeye çalışıyor hem de Ferit'in peşine düşüyor. Seyran'ın hikayesi, sürükleyici detaylarıyla izleyicileri ekranlara kilitliyor. Peki, Yalı Çapkını gelecek hafta neler olacak?, "Ferit ve Seyran ayrılıyor mu?" İşte Yalı Çapkını 46. bölüm fragmanı...
YALI ÇAPKINI 46. BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?
Yalı Çapkını 46. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman çıktıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir. Yalı Çapkını fragmanlarını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/fragmanlar
YALI ÇAPKINI 45. BÖLÜM'DE NELER YAŞANDI?
Nükhet, kendisine yöneltilen suçlamalardan sıyrılmanın yolunu bulur ve beklenmedik bir hamle yaparak evi terk eder. Ferit ve Abidin, Taylan'ı markaj altında tutmaya devam ederler. Kazım ise Suna ve Kaya konusunda Halis Ağa dahil herkesi sıkıştırır.
Halis Ağa, Kaya'nın da olumlu tavrı üzerine Suna ve Kaya'yı sözlendirmeye karar verir. Seyran, fotoğrafların hesabını Ferit'e sorar. Ferit bu işin altında Pelin'in olduğundan şüphelenir ve öğrenmek için harekete geçer.
Seyran, Suna ve Kaya olayını çözmeye çalışırken, Suna ile arasındaki ipler gerilir. Pelin ve Pırıl fotoğraflarla ilgili planlarını ilerletirler. Şehmuz ise Pelin konusunda kontrolü iyice ele alır.
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- YALI ÇAPKINI 46. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Ferit Seyran ayrılığı...
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