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YALI ÇAPKINI CANLI İZLE! 10 Kasım 2023 Yalı Çapkını 45. bölüm canlı izle!

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Giriş Tarihi: 10.11.2023 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023
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YALI ÇAPKINI CANLI İZLE! 10 Kasım 2023 Yalı Çapkını 45. bölüm canlı izle!

Yalı Çapkını yeni bölüm Star TV canlı izle! Yalı Çapkını, Star TV'nin sevilen dizilerinden biri olarak izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun üstlendiği dizi, geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüyle reytinglerde gözle görülür bir yükseliş yaşadı. Şimdi ise yeni bölümde yaşanacak olaylar merak konusu oldu. İşte, Yalı Çapkını canlı izle linki!

Yalı Çapkını canlı izle! Star TV'nin sevilen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun üstlendiği dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler, "Yalı Çapkını canlı izle" şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte, Star TV yayın linki!

YALI ÇAPKINI SAAT KAÇTA?

Yalı Çapkını büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Star TV'de yayınlanan dizi, cuma akşamları saat 20.00'de ekrana geliyor. Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam Star TV'de olacak. Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını 45. bölüm ile izleyicisiyle buluşacak.

YALI ÇAPKINI CANLI İZLE

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz

https://www.startv.com.tr/canli-yayin

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM ÖZETİ

Sultan'ın anlattıkları üzerine Ferit'le yüzleşen Seyran allak bullak olur. Ferit ise Seyran'a tüm gerçekleri anlatır. Suna ve Kaya'yı öpüşürken yakalayan Kazım küplere biner ve acısını ikisinden de çıkarır.

Olayları eve döndüklerinde öğrenen Seyran ve Ferit, Suna ile Kaya arasında işlerin bu kadar hızlı ilerlemesine anlam veremezler. Kaya ise Suna ile evlenmek istediğini söyler.

Seyran, İfakat'i suçlarken, Ferit Suna'ya kızar. Abidin'e gerçekleri kendisi anlatmak isteyen Ferit onu da alıp dışarı çıkar ve gece ummadığı eski bir tanıdıkla karşılaşır.

10 KASIM 2203 STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
03:00 Güzel Köylü
05:00 Aramızda Kalsın

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