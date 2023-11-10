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Gelinim Mutfakta bugünkü puan durumu! 10 Kasım 2023 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Altınların sahibi ve elenen yarışmacı...

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Gelinim Mutfakta bugünkü puan durumu! 10 Kasım 2023 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Altınların sahibi ve elenen yarışmacı...

Gelinim Mutfakta 10 Kasım puan durumu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği, gelin ve kaynanaların birlikte yarıştığı Gelinim Mutfakta programı, haftanın son bölümüyle ekranlara geldi. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim kazandı? İşte, 10 kasım 2023 Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu...

Gelinim Mutfakta 10 Kasım puan durumu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği, gelin ve kaynanaların birlikte yarıştığı Gelinim Mutfakta programı, haftanın son bölümüyle ekranlara geldi. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim kazandı? İşte, 10 kasım 2023 Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 10 BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve 10 bileziği kazanan isim henüz belli olmadı.

Yarışmada son olarak 10 bileziği kazanan Yeşim olmuştu.

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı.

Yarışmada son olarak çeyrek altını kazanan Aleyna olmuştu.

10 KASIM 2023 GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen isim belli olur olmaz haberimizde yer alacak..

Geçtiğimiz hafta ise elenen gelin Ezgi olmuştu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (10 KASIM)

Puan durumu belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

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