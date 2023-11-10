Gelinim Mutfakta bugünkü puan durumu! 10 Kasım 2023 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Altınların sahibi ve elenen yarışmacı...

Gelinim Mutfakta 10 Kasım puan durumu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği, gelin ve kaynanaların birlikte yarıştığı Gelinim Mutfakta programı, haftanın son bölümüyle ekranlara geldi. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim kazandı? İşte, 10 kasım 2023 Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu...