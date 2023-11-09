Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Star TV Yalı Çapkını 45. bölüm fragmanı izle!
"Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?" sorusunun cevabı diziseverler tarafından araştırılıyor. Yalı Çapkını dizisinin 44. son bölümü, izleyicilere heyecan ve duygu dolu anlar yaşattı. Dizi, Sultan'ın anlattıkları üzerine Ferit'le yüzleşen Seyran'ın yaşadığı karmaşık duyguları merkezine aldı. Ferit ise Seyran'a tüm gerçekleri açıklamak zorunda kaldı. Peki, Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? İşte, Yalı Çapkını 45. bölüm fragmanı!
Yalı Çapkını 45. bölüm fragmanı izle! Star TV ekranlarında her hafta Cuma günü yayınlanan "Yalı Çapkını" dizisinin 45. bölüm fragmanı merak konusu haline geldi. İşte Yalı Çapkını'nın yeni bölümünde yaşanacak olaylar...
YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Star TV ekranlarında Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı. Dizinin 45. bölüm fragmanını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini
YALI ÇAPKINI 44. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sultan'ın anlattıkları üzerine Ferit'le yüzleşen Seyran allak bullak olur. Ferit ise Seyran'a tüm gerçekleri anlatır.
Suna ve Kaya'yı öpüşürken yakalayan Kazım küplere biner ve acısını ikisinden de çıkarır. Olayları eve döndüklerinde öğrenen Seyran ve Ferit, Suna ile Kaya arasında işlerin bu kadar hızlı ilerlemesine anlam veremezler.
Kaya ise Suna ile evlenmek istediğini söyler.
Seyran, İfakat'i suçlarken, Ferit Suna'ya kızar. Abidin'e gerçekleri kendisi anlatmak isteyen Ferit onu da alıp dışarı çıkar ve gece ummadığı eski bir tanıdıkla karşılaşır.
Pelin ve Zerrin ise Şehmuz'un evine giderler ve planlarının ilk adımını uygulamaya koyarlar.
Öte yandan Nükhet, Sultan'la geriden çevirdiği işleri ilerletip, İfakat'i git gide köşeye sıkıştırırken, hesaba katmadığı bir detay vardır.
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- Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Star TV Yalı Çapkını 45. bölüm fragmanı izle!
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