9 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...

GELİNİM MUTFAKTA 8 KASIM GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

İlk eksi 2 ceza puanı alan gelin Yeşim oldu. Galeta ununu hamside değil de hamurunda kullandığı için ceza puanı aldı. Diğer eksi 2 ceza puanı alan gelin ise Gül oldu.

O da aynı şekilde ekmekte galeta unu kullandı. Gül ayrıca hamsi burger sayını 5 tane çıkardığı için bir eksi 2 daha aldı. Günün birincisi ise Tuğba oldu.