9 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği, gelin ve kaynanaların birlikte yarıştığı Gelinim Mutfakta programı, izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Bugünün puan durumu ve çeyrek altını kazanan ismi ise araştırılmaya başladı. İşte, 9 kasım 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu...
"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği, gelin ve kaynanaların birlikte yarıştığı Gelinim Mutfakta programı, izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Bugünün puan durumu ve çeyrek altını kazanan ismi ise araştırılmaya başladı. İşte, 9 kasım 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu...
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.
GELİNİM MUTFAKTA 8 KASIM GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
İlk eksi 2 ceza puanı alan gelin Yeşim oldu. Galeta ununu hamside değil de hamurunda kullandığı için ceza puanı aldı. Diğer eksi 2 ceza puanı alan gelin ise Gül oldu.
O da aynı şekilde ekmekte galeta unu kullandı. Gül ayrıca hamsi burger sayını 5 tane çıkardığı için bir eksi 2 daha aldı. Günün birincisi ise Tuğba oldu.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
TUĞBA- 21 PUAN
ALEYNA-15 PUAN
GÜL- 7 PUAN
YEŞİM- 5 PUAN
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- 9 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
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