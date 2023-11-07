07 Kasım 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Gelinim Mutfakta 7 Kasım puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...

Gelinim Mutfakta 7 Kasım puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 07.11.2023
ABONE OL
Gelinim Mutfakta 7 Kasım puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...

"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği, gelin ve kaynanaların birlikte yarıştığı Gelinim Mutfakta programı, izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Bugünün puan durumu ve çeyrek altını kazanan ismi ise araştırılmaya başladı. İşte, 7 kasım 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu....

"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği, gelin ve kaynanaların birlikte yarıştığı Gelinim Mutfakta programı, izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Bugünün puan durumu ve çeyrek altını kazanan ismi ise araştırılmaya başladı. İşte, 7 kasım 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu...

(7 KASIM) GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.

(6 KASIM) GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta 6 Kasım 2023 çeyrak altını kazanan isim TUĞBA oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 6 KASIM 2023 PUAN DURUMU

Tuğba: 20 Puan

Yeşim: 14 Puan

Gül: 13 Puan

Aleyna: 3 Puan

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA