Gelinim Mutfakta 7 Kasım puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği, gelin ve kaynanaların birlikte yarıştığı Gelinim Mutfakta programı, izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Bugünün puan durumu ve çeyrek altını kazanan ismi ise araştırılmaya başladı. İşte, 7 kasım 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu....
"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği, gelin ve kaynanaların birlikte yarıştığı Gelinim Mutfakta programı, izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Bugünün puan durumu ve çeyrek altını kazanan ismi ise araştırılmaya başladı. İşte, 7 kasım 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu...
(7 KASIM) GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.
(6 KASIM) GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta 6 Kasım 2023 çeyrak altını kazanan isim TUĞBA oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 6 KASIM 2023 PUAN DURUMU
Tuğba: 20 Puan
Yeşim: 14 Puan
Gül: 13 Puan
Aleyna: 3 Puan
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