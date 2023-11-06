Gelinim Mutfakta 6 Kasım 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği, gelin ve kaynanaların birlikte yarıştığı Gelinim Mutfakta programı, izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Bugünün puan durumu ve çeyrek altını kazanan ismi ise araştırılmaya başladı. İşte, 6 kasım 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu....
Gelinim Mutfakta 6 Kasım puan durumu arama motorlarında hız kazandı. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta, her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise günün sonunda hangi yarışmacının birinci olduğunu sorguluyor. Peki, Gelinim Muftakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, günün birincisi...
GELİNİM MUTFAKTA YENİ YARIŞMACILAR DAHİL OLDU
4 farklı gelinin kayınvalideleriyle beraber yarıştığı yarışma Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanıyor. Haftanın final gününde haftanın en yüksek puanını alan geline 10 altın bilezik alırken, haftanın en düşük puanını alan gelin ise kayınvalidesi ile yarışmadan elenir ve gelecek hafta yeni yarışmacılar yarışmaya dahil olurlar.
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta 6 Kasım 2023 çeyrak altını kazanan isim henüz belli olmadı. Açıklandığımda haberimize eklenecektir.
GELİNİM MUTFAKTA 6 KASIM 2023 PUAN DURUMU
-Yeşim:
-Gül:
-Tuğba:
-Aleyna:
Gelinim Mutfakta haftanın ilk gününde yarışmacılar kıyasıya mücadele ediyor. Puan durumu belli olunca haberimize eklenecektir.
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- Gelinim Mutfakta 6 Kasım 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
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