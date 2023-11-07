Yalı Çapkını Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Tarık Emir Tekin hangi dizilerde oynadı?

YALI ÇAPKINI KAYA KİMDİR?

Yalı Çapkını'nın 2. sezonunda kadroya dahil edilen isimlerden biri de Taro Emir Tekin oldu. Tekin, Halis Ağa'nın Londra'da yaşayan kızı Nükhet'in oğlu olan Kaya'ya hayat veriyor.