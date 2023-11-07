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Yalı Çapkını Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Tarık Emir Tekin hangi dizilerde oynadı?

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Giriş Tarihi: 07.11.2023 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023
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Yalı Çapkını Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Tarık Emir Tekin hangi dizilerde oynadı?

Yalı Çapkını dizisinin yeni oyuncusu Tarık Emir Tekin hakkında detaylar merak konusu oluyor. İzleyiciler, Yalı Çalını Kaya kimdir? sorusunu gündeme taşıyor. İşte, dizide Kaya karakterini canlandıran oyuncu Tarık Emir Tekin'in hayatı ve kariyeri...

"Yalı Çapkını Kaya kimdir, kaç yaşında?" sorusu araştırılmaya devam ediyor. "Yalı Çapkını" dizisinde canlandırdığı Kaya karakteriyle tanınan Tarık Emir Tekin hakkında merak edilenler haberimizde...

TARIK EMİR TEKİN KİMDİR?

Tarık "Taro" Emir Tekin, Şevval Sam ile Metin Tekin'in oğlu olarak 15 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da doğdu.

Küçük yaşlardan itibaren oyunculuk eğitimi almaya başlayan Tekin, Cambridge School of Visual & Performing Arts dahilinde University of Arts London'ın PaPA derecesini bitirdi.

Ardından RADA Foundation kursunda eğitim aldı ve Oxford School of Drama tiyatro bölümünde eğitimine devam etti.

YALI ÇAPKINI KAYA KİMDİR?

Yalı Çapkını'nın 2. sezonunda kadroya dahil edilen isimlerden biri de Taro Emir Tekin oldu. Tekin, Halis Ağa'nın Londra'da yaşayan kızı Nükhet'in oğlu olan Kaya'ya hayat veriyor.

YALI ÇAPKINI 45. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Cuma günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Yalı Çapkını 45. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/fragmanlar

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