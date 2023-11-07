Yalı Çapkını Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Tarık Emir Tekin hangi dizilerde oynadı?
Yalı Çapkını dizisinin yeni oyuncusu Tarık Emir Tekin hakkında detaylar merak konusu oluyor. İzleyiciler, Yalı Çalını Kaya kimdir? sorusunu gündeme taşıyor. İşte, dizide Kaya karakterini canlandıran oyuncu Tarık Emir Tekin'in hayatı ve kariyeri...
"Yalı Çapkını Kaya kimdir, kaç yaşında?" sorusu araştırılmaya devam ediyor. "Yalı Çapkını" dizisinde canlandırdığı Kaya karakteriyle tanınan Tarık Emir Tekin hakkında merak edilenler haberimizde...
TARIK EMİR TEKİN KİMDİR?
Tarık "Taro" Emir Tekin, Şevval Sam ile Metin Tekin'in oğlu olarak 15 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da doğdu.
Küçük yaşlardan itibaren oyunculuk eğitimi almaya başlayan Tekin, Cambridge School of Visual & Performing Arts dahilinde University of Arts London'ın PaPA derecesini bitirdi.
Ardından RADA Foundation kursunda eğitim aldı ve Oxford School of Drama tiyatro bölümünde eğitimine devam etti.
YALI ÇAPKINI KAYA KİMDİR?
Yalı Çapkını'nın 2. sezonunda kadroya dahil edilen isimlerden biri de Taro Emir Tekin oldu. Tekin, Halis Ağa'nın Londra'da yaşayan kızı Nükhet'in oğlu olan Kaya'ya hayat veriyor.
YALI ÇAPKINI 45. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Her hafta Cuma günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.
Yalı Çapkını 45. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.
https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/fragmanlar
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yalı Çapkını Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Tarık Emir Tekin hangi dizilerde oynadı?
- 1.88’lik kule yuvasına dönüyor! Galatasaray’a devre arasında sürpriz golcü! Devler peşindeydi…
- 50 yaşındaki şarkıcı Güllü'nün son hali gündem oldu! Bu yöntemle toplam 90 kilo verdi! "Resmen erimiş"
- Netflix Football Manager 2024 bedava nasıl indirilir? FM 24 oyunu ücretsiz mi? Football Manager 2024 Mobile APK özellikleri, yenilikler...
- Sigaraya zammı geldi, ne kadar oldu son dakika? 7 Kasım 2023 en ucuz, en pahalı sigara fiyatları...
- Gelinim Mutfakta 7 Kasım puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- Canan Karatay açıkladı! Uyuz hastalığını bitiriyor! Kaşıntının ilacı meğer...
- 5 bin TL ikramiye ödeme günleri 4A, 4B, 4C: 16 Kasım'dan önce o kişilere de verilecek! 5000 TL emekli ikramiyesi tarihleri...
- Android telefon kullananlara acil uyarı! Bu uygulamalar varsa hemen silin!
- EMEKLİNİN ZAM TAKVİMİ BELLİ OLDU! SSK Bağkur maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı! Ocak ayında hesabınızda görebilirsiniz...
- Ender Saraç iştah kapatan tarifini verdi! Tüketen 24 saat acıkmıyor! Sadece bu yöntemle...
- DİB-MBSTS ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? DİB Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı tarihi 2024!