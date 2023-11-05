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Türkçedeki adı "Ş" harfiyle başlayan tek ülkeye haritadan bakarsanız ülkenin üzerinden hangisinin geçtiğini görürsünüz?

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Giriş Tarihi: 05.11.2023 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023
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Türkçedeki adı Ş harfiyle başlayan tek ülkeye haritadan bakarsanız ülkenin üzerinden hangisinin geçtiğini görürsünüz?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması 15 Ekim Pazar günü izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor.

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