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Formula 1 tarihinde dünya şampiyonu olmuş en genç sürücü kaç yaşındaydı?

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Giriş Tarihi: 05.11.2023 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023
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Formula 1 tarihinde dünya şampiyonu olmuş en genç sürücü kaç yaşındaydı?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması 15 Ekim Pazar günü izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor.

ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı.

SORU: Formula 1 tarihinde dünya şampiyonu olmuş en genç sürücü kaç yaşındaydı?

A- 17

B- 19

C- 21

D- 23

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