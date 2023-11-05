İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında Filistin bayrağı ve renklerini yasaklaması sonrası hangisi protesto sembolü haline gelmiş ve bir dönem sokakta onu taşıyanlar tutuklanmıştır?
ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması 15 Ekim Pazar günü izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor.
SORU: İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında Filistin bayrağı ve renklerini yasaklaması sonrası hangisi protesto sembolü haline gelmiş ve bir dönem sokakta onu taşıyanlar tutuklanmıştır?
A- Hulk posteri
B- Karpuz dilimi
C- Kırmızı karanfil
DOĞRU CEVAP: B
İŞTE 1 MİLYONLUK SORUNUN CEVABI!
Karpuz, Filistinlilerin sembolü olarak biliniyor.
1967'deki Altı Gün Savaşı'ndan sonra İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'nin kontrolünü ele geçirmesi sonrası ortaya çıkan bu sembol, Doğu Kudüs'ü ilhak etmesiyle daha da yayıldı.
İsrail hükümeti Filistin bayrağının Gazze ve Batı Şeria'da alenen sergilenmesini suç saymıştı.
1993'te karpuz dilimlerinden bahseden bir New York Times yazısında tutuklanan Filistinlere ilişkin de şu haber yer alıyor:
"Genç erkeklerin bir zamanlar dilimlenmiş karpuz taşıdıkları ve böylece kırmızı, siyah ve yeşil Filistin renklerini sergiledikleri için tutuklanıyordu."
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- İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında Filistin bayrağı ve renklerini yasaklaması sonrası hangisi protesto sembolü haline gelmiş ve bir dönem sokakta onu taşıyanlar tutuklanmıştır?
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