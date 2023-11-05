İsrail’in işgal ettiği Filistin topraklarında Filistin bayrağı ve renklerini yasaklaması sonrası hangisi protesto sembolü haline gelmiş ve bir dönem sokakta onu taşıyanlar tutuklanmıştır?

İsrail hükümeti Filistin bayrağının Gazze ve Batı Şeria'da alenen sergilenmesini suç saymıştı.

1993'te karpuz dilimlerinden bahseden bir New York Times yazısında tutuklanan Filistinlere ilişkin de şu haber yer alıyor:

"Genç erkeklerin bir zamanlar dilimlenmiş karpuz taşıdıkları ve böylece kırmızı, siyah ve yeşil Filistin renklerini sergiledikleri için tutuklanıyordu."