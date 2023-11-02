Gelinim Mutfakta 2 Kasım 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?
Gelinim Mutfakta 2 Kasım puan durumu arama motorlarında hız kazandı. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta, her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise günün sonunda hangi yarışmacının birinci olduğunu sorguluyor. Peki, Gelinim Muftakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, günün birincisi...
"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği, gelin ve kaynanaların birlikte yarıştığı Gelinim Mutfakta programı, izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Bugünün puan durumu ve çeyrek altını kazanan ismi ise araştırılmaya başladı. İşte, 2 kasım 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu...
GELİNİM MUTFAKTA 1 KASIM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi ve çeyrek altını kazanan ismi Aleyna gelin oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 1 KASIM PUAN DURUMU
Tuğba gelin: 14
Yeşim gelin: 15
Aleyna gelin: 15
Ezgi gelin: 7
GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta yarışmasında 31 Ekim Salı günü en yüksek puanı alan ve çeyrek altının sahibi Yeşim gelin oldu.
GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta yarışmasında 23-27 Ekim haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, Tuğba gelin oldu.
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