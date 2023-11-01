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Yunus Emre’den Cerkutay’a ders

TELEVİZYON A Haber
Giriş Tarihi: 01.11.2023
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Yunus Emre’den Cerkutay’a ders

Kuruluş Osman’ın 134. Bölümünde Hz. Yunus Emre, Cerkutay’a anlamlı bir ders verdi.

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