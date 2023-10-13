Gelinim Mutfakta 13 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 10 altın bileziğin sahibi...

Gelinim Mutfakta 13 Ekim 2023 puan durumu arama motorlarında hız kazandı. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfak her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise günün birincisini sorguluyor. İşte, Gelinim Muftakta günün birincisi ve puan durumu...