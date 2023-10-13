13 Ekim 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Gelinim Mutfakta 13 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 10 altın bileziğin sahibi...

Gelinim Mutfakta 13 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 10 altın bileziğin sahibi...

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.10.2023 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023
ABONE OL
Gelinim Mutfakta 13 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 10 altın bileziğin sahibi...

"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta programında çeyrek altını kazanan yarışmacı ve puan durumu merak konusu oluyor. İşte, 13 Ekim 2023 günün birincisi ve puan durumu!

Gelinim Mutfakta 13 Ekim 2023 puan durumu arama motorlarında hız kazandı. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfak her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise günün birincisini sorguluyor. İşte, Gelinim Muftakta günün birincisi ve puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün en yüksek puanı toplayarak çeyrek altın almaya hak kazanan gelin belli olduğunda haberimize ekleyeceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA 10 BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?

Haftanın en yüksek puanını toplayarak 10 altın bilzeği kazanan gelin belli olduğunda haberimize ekleyeceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Haftanın en düşük puanını toplayan gelin yarışmaya veda edecek. Puan tablosu açıklandığında elenen gelini haberimize ekleyeceğiz.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA