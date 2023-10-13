Gelinim Mutfakta 13 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 10 altın bileziğin sahibi...
"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta programında çeyrek altını kazanan yarışmacı ve puan durumu merak konusu oluyor. İşte, 13 Ekim 2023 günün birincisi ve puan durumu!
Gelinim Mutfakta 13 Ekim 2023 puan durumu arama motorlarında hız kazandı. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfak her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise günün birincisini sorguluyor. İşte, Gelinim Muftakta günün birincisi ve puan durumu...
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün en yüksek puanı toplayarak çeyrek altın almaya hak kazanan gelin belli olduğunda haberimize ekleyeceğiz.
GELİNİM MUTFAKTA 10 BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?
Haftanın en yüksek puanını toplayarak 10 altın bilzeği kazanan gelin belli olduğunda haberimize ekleyeceğiz.
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Haftanın en düşük puanını toplayan gelin yarışmaya veda edecek. Puan tablosu açıklandığında elenen gelini haberimize ekleyeceğiz.
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- Gelinim Mutfakta 13 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 10 altın bileziğin sahibi...
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