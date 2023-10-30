Gelinim Mutfakta 30 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?
Gelinim Mutfakta 30 Ekim 2023 puan durumu arama motorlarında hız kazandı. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta, her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise günün sonunda hangi gelinin birinci olduğunu sorguluyor. Peki, Gelinim Muftakta çeyrek altını kim aldı? İşte, günün birincisi...
"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği, gelin ve kaynanaların birlikte yarıştığı Gelinim Mutfakta programı, izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Bugünün puan durumu ve çeyrek altını kazanan ismi ise araştırılmaya başladı. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi...
GELİNİM MUTFAKTA 30 EKİM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi ve çeyrek altını kazanan ismi henüz belli olmadı.
GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta yarışmasında 27 Ekim Cuma günü en yüksek puanı alan ve çeyrek altının sahibi Yeşim gelin oldu.
GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta yarışmasında 23-27 Ekim haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, Tuğba gelin oldu.
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