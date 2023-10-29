Kim Milyoner Olmak İster ATV CANLI İZLE! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. yıl özel bölüm! ATV canlı yayın!
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV'de yayınlanan ve büyük ilgiyle takip edilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?", 29 Ekim özel bölümüyle ekranlara gelecek. Yarışmanın özel bölümündeki soruları bu sefer, 2023 yılında büyük başarılara imza atan milli sporcularımız yanıtlayacak. İşte detaylar...
Kim Milyoner Olmak İster ATV canlı izle! "Kim Milyoner Olmak İster?" programının Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne özel bölümü, sporun yıldızlarıyla daha da heyecanlı bir hal alacak. Bu özel bölümde; Türkiye Kadın Milli Voleybol takımının yıldızı Zehra Güneş, serbest dalışta dünya rekortmeni Şahika Ercümen, 2023'te Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya ile taçlanan Buse Tosun Çavuşoğlu ve ulusal güreş arenasının gururu Taha Akgül yarışmacı koltuğunda olacaklar.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER ÖZEL BÖLÜM SAAT KAÇTA?
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında şampiyonlar yarışacak. Şahika, Buse ve Taha kazandıkları para ödüllerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, Zehra ise Hatay Voleybol Gençlik ve Spor Kulübüne bağışlayacak.
Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla, Pazar akşamı (Bugün) saat 20.00'de atv ekranlarında.
ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR?
A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Vakıfbank'ın başarılı orta pozisyon oyuncusu Zehra Güneş'in hayatı Voley Kadınlar Avrupa Şampiyonası sonrası sorgulanmaya başladı. İstanbul doğumlu olan Güneş, 7 Temmuz 1999 doğumludur.
Voleybola 12 yaşında VakıfBank'ta başladı ve iki sene üst üste hem yıldız hem de gençlerde Türkiye şampiyonluğunu yaşadı. Zehra Güneş henüz 15 yaşındayken 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sezon kiralık forma giydi.
Aynı sezon genç voleybolcu PAF takım genç takımında Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 2015-2016 sezonu VakıfBank'ın 3.Lig'den 2.Lig'e şampiyon olarak çıkan Güneş takımında forma giydi.
2016-2017 sezonu Beşiktaş'ta kiralık forma giydi. 2017-2018 sezonundan bu yana VakıfBank A Takımı'nda oynayan Zehra Güneş, sarı siyahlı formayla 2 FIVB Kulupler Dünya Şampiyonası, 1 CEV Avrupa Şampiyonasu Ligi, 3 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu yaşadı.
Güneş, Yıldız Milli Takımı'yla dünya dördüncülüğü, Balkan ve Eyof şampiyonluğu, Genç Milli Takım formasıyla Avrupa üçüncülüğü, Dünya dördücülüğü, U23 Millli Takımı'yla Dünya şampiyonluğu ve Voleybol Kadınlar Avrupa Şampiyonluğu yaşadı.
1999 doğumlu olan orta oyuncu, 23 yaşında 1.97 cm boyunda ve bekar.
ŞAHİKA ERCÜMEN KİMDİR?
Şahika Ercümen 16 Ocak 1985 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi.
Serbest dalışta Türkiye rekorunu elinde bulunduran Ercümen, Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunudur.
Milli sporcu Şahika Ercümen, cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle özel dalış gerçekleştirdi.
Ünlü sporcu Antalya'da gerçekleştirdiği dalışta Türk bayrağı açtı.
BUSE TOSUN ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?
Olimpik Türk kadın güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu 5 Aralık 1995 tarihinde dünyaya geldi. 2016 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 69 kiloda Buse Tosun bronz madalya kazandı. Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen şampiyonada Buse Tosun, üçüncülük maçında Norveçli Signe Marie Fidje Store ile karşılaştı. Rakibi karşısında minderden 6-3 galip gelen Buse, Avrupa üçüncüsü oldu.
2017 Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda altın madalya kazandı. Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen 2018 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Buse Tosun, 2018 Dünya U23 Güreş Şampiyonası'nda 72 kiloda altın madalya kazandı.Buse Tosun, Sırbistan'da düzenlenen 2020 Bireysel Güreş Dünya Kupası'nda Bulgar rakibi Yaneva'ya yenilerek gümüş madalyada kazandı.
Buse Tosun, Hindistan'dan Preet Kaur Gursharan, Rusya'dan Evgeniia Zakharcenko ve Ukraynalı Alla Belinska'yı yenerek turnuvada adını finale yazdırmıştı.
Norveç'te düzenlenen 2021 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 72 kiloda bronz madalya kazandı. Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda gümüş madalya kazandı.
Buse Tosun Çavuşoğlu, 13 Ağustos 2021 tarihinde Serkan Çavuşoğlu ile evlendi.
TAHA AKGÜL KİMDİR?
Taha Akgül 22 Kasım 1990 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi.
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi beden eğitimi bölümünü bitiren Taha Akgül, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor bölümünde yüksek lisans yapmıştır.
Ankara ASKİ Spor Kulübü'nün sporcusu olan Akgül'ün 10 Avrupa, 3 Dünya ve 1 de Olimpiyat Şampiyonluğu vardır.
Akgül, Avrupa'da serbest güreş tarihinde en fazla şampiyon olan sporcudur.
Taha Akgül, 25 Eylül 2022 tarihinde Macar Bianka Cekusz ile evlenmiştir.
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