Kim Milyoner Olmak İster ATV CANLI İZLE! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. yıl özel bölüm! ATV canlı yayın!

Kim Milyoner Olmak İster ATV canlı izle! "Kim Milyoner Olmak İster?" programının Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne özel bölümü, sporun yıldızlarıyla daha da heyecanlı bir hal alacak. Bu özel bölümde; Türkiye Kadın Milli Voleybol takımının yıldızı Zehra Güneş, serbest dalışta dünya rekortmeni Şahika Ercümen, 2023'te Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya ile taçlanan Buse Tosun Çavuşoğlu ve ulusal güreş arenasının gururu Taha Akgül yarışmacı koltuğunda olacaklar.