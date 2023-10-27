Kim Milyoner Olmak İster’de şampiyonlar geçidi! Cumhuriyet Bayramı özel bölümünde yarışacaklar

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla, Pazar akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında.

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