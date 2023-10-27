Kim Milyoner Olmak İster’de şampiyonlar geçidi! Cumhuriyet Bayramı özel bölümünde yarışacaklar
Ekranların sevilen ve çok seyredilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, 29 Ekim özel bölümüyle izleyicisinin karşısında olacak. İşte sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster Cumhuriyet Bayramı özel bölümünden detaylar...
Cumhuriyet Bayramına yakışır, başarılı sporcularımız yarışıyor!
Bu özel bölümde; 2023 yılı millî takım sezonunda; Milletler Ligi Şampiyonluğu kupası, Avrupa Şampiyonluğu kupası ve Dünya Kupası adıyla oynanan Olimpiyat Elemelerinde kazandığı kupa olmak üzere 3 kupa birden kazanan Türkiye Kadın Milli Voleybol takımının başarılı oyuncusu Zehra Güneş, Serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonu milli güreşçimiz Taha Akgül yarışmacı koltuğuna oturacaklar.
Şahika, Buse ve Taha kazandıkları para ödüllerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, Zehra ise Hatay Voleybol Gençlik ve Spor Kulübüne bağışlayacak.
Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla, Pazar akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evde bakım maaşı 2024 Ocak'ta ne kadar, kaç TL olacak? Zamlı maaşlar ortaya çıktı! İşte son rakamlar...
- Bankalar duyurdu! Faiz oranları değişti! 2 milyon TL konut kredisinin aylık ödeme miktarı...
- Dul ve yetim maaşı alanlara ikramiye var mı? 5 bin lira emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Ödeme tarihleri 2023...
- Kadrolar açıldı! İŞKUR KPSS şartı olmadan işçi alacak! 2023 yeni ilan listesi, personel alımı başvuru şartları...
- FİLİSTİN MİTİNGİ NE ZAMAN? Büyük Filistin mitingi saat kaçta, nerede, nasıl gidilir?
- Kasım celbi açıklandı mı son dakika 2023? MSB askerlik yerleri sorgulama e-Devlet: Seçim ve sınıflandırma sonuçları...
- HAC KURA TARİHİ 2024 | Hac kuraları ne zaman çekilecek, tarih belli oldu mu? hac.gov.tr
- Gelinim Mutfakta 26 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?
- ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 26 Ekim 2023 Merkez Bankası faiz kararı sonrası güncel altın fiyatları! Çeyrek, gram, tam...
- 28 Ekim özel sektöre tatil mi? 28 Ekim mesai ücreti var mı, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?
- FB maçı ne zaman? Fenerbahçe Ludogorets maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
- İŞKUR detayları duyurdu! 2023 Ekim ayı güvenlik, büro, temizlik görevlisi, TYP işçi alımı ilan listesi yayınlandı! Kadro, kontenjan, şartlar...