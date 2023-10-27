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Kim Milyoner Olmak İster’de şampiyonlar geçidi! Cumhuriyet Bayramı özel bölümünde yarışacaklar

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 27.10.2023
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Kim Milyoner Olmak İster’de şampiyonlar geçidi! Cumhuriyet Bayramı özel bölümünde yarışacaklar

Ekranların sevilen ve çok seyredilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, 29 Ekim özel bölümüyle izleyicisinin karşısında olacak. İşte sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster Cumhuriyet Bayramı özel bölümünden detaylar...

Cumhuriyet Bayramına yakışır, başarılı sporcularımız yarışıyor!

Bu özel bölümde; 2023 yılı millî takım sezonunda; Milletler Ligi Şampiyonluğu kupası, Avrupa Şampiyonluğu kupası ve Dünya Kupası adıyla oynanan Olimpiyat Elemelerinde kazandığı kupa olmak üzere 3 kupa birden kazanan Türkiye Kadın Milli Voleybol takımının başarılı oyuncusu Zehra Güneş, Serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonu milli güreşçimiz Taha Akgül yarışmacı koltuğuna oturacaklar.

Şahika, Buse ve Taha kazandıkları para ödüllerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, Zehra ise Hatay Voleybol Gençlik ve Spor Kulübüne bağışlayacak.

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla, Pazar akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında.

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