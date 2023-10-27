Ateş Kuşları’na iki bomba transfer

Ateş Kuşları'na önümüzdeki bölümlerde dahil olacak olan, pek çok önemli projelerde adından söz ettiren başarılı oyuncu Tuncer Salman ile sosyal yönüyle dikkat çeken ödüllü yazar, yönetmen ve oyuncu Ümmiye Koçak diziye dahil oluyor. Salman ve Koçak, dizide sürpriz karakterlere hayat verecek.