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Kuruluş Osman ve Al Sancak dizileri ile tanındı! TRT1'in efsane dizisi Teşkilat’ın yeni yüzü olacak

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Giriş Tarihi: 26.10.2023 Güncelleme Tarihi: 26.10.2023
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Kuruluş Osman ve Al Sancak dizileri ile tanındı! TRT1’in efsane dizisi Teşkilat’ın yeni yüzü olacak

Kuruluş Osman ve Al Sancak Projeleriyle Tanınan Sibel Aytan TRT1'in İddialı Dizi Teşkilat'ın Yeni Yüzü oldu.

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