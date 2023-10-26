Gelinim Mutfakta 26 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?

Gelinim Mutfakta puan durumu açıklanıyor! Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği, gelin ve kaynanaların birlikte yarıştığı Gelinim Mutfakta programı, izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Bugünün birincisi ise merak konusu oldu. İşte, 26 Ekim 2023 puan durumu!