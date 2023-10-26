Gelinim Mutfakta 26 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?
Gelinim Mutfakta 26 Ekim 2023 puan durumu arama motorlarında hız kazandı. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta, her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise günün sonunda hangi gelinin birinci olduğunu sorguluyor. Peki, Gelinim Muftakta çeyrek altını kim aldı? İşte, puan durumu!
Gelinim Mutfakta puan durumu açıklanıyor! Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği, gelin ve kaynanaların birlikte yarıştığı Gelinim Mutfakta programı, izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Bugünün birincisi ise merak konusu oldu. İşte, 26 Ekim 2023 puan durumu!
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN (26 EKİM) ÇEYRAK ALTINI KİM KAZANDI?
Ceren ve Tuğba eşit puan alarak günün birincisi olurken, kura sonucu çeyrek altını kazanan isim ise Ceren oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 26 EKİM PUAN DURUMU
Tuğba gelin: 16
Ceren gelin: 16
Yeşim gelin: 9
Pınar gelin: 5
GELİNİM MUTFAKTA EKSİ İKİ CEZA PUANI KİM ALDI?
Tuğba kapya biberi yemeğine eklemediği için eksi iki ceza puanı alan isim oldu.
GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta yarışmasında 13-20 Ekim haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, Tuğba gelin oldu.
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