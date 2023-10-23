ATV’nin sevilen dizisi ’Kardeşlerim’de heyecan yükseldi! Akif oyuna geldi...

GÖZALTINA ALINDILAR

Hilmiye, kardeşlere destek olmak ve yardım parası toplamak için Emel'in videolarını çeker, manavdan ezilmiş sebze meyve toplarken ve ışıklarda mendil satarken. Ancak bu videolar Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilince Hilmiye ve Şengül gözaltına alınır. Süreyya yine Akif'i oyuna getirir. Yaman'a da Akif'e de yemek randevusu verir.

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