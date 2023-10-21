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21 Ekim Gönül Dağı var mı? Gönül Dağı yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı bugün...

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.10.2023
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21 Ekim Gönül Dağı var mı? Gönül Dağı yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı bugün...

"Gönül Dağı bugün var mı?" sorusu izleyicilere tarafından sorgulanıyor. Milli yas nedeniyle bazı diziler yayınlanmama kararı aldı. Şimdi ise Gönül Dağı'nın akıbeti merak ediliyor. Peki, Gönül Dağı yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? işte, 21 Ekim TRT 1 ysyın akışı...

"Gönül Dağı bu akşam var mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Milli yas sebebiyle, 110. bölüm 21 Ekim Cumartesi günü yayınlanacak mı yoksa yayınlanmayacak mı merak ediliyor. İşte, Gönül Dağı'nın yeni bölümü hakkında merak edilenler...

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM BUGÜN VAR MI?

Milli yas ilan edilmesinin ardınan birçok dizi bu hafta yeni bölümlerini yayınlamadı. bunun ardından ise Gönül Dağı yeni bölümü bu akşam olacak mı merak edildi.

Konuya dair yayınlanmayacağı yönünde yapımdan henüz bir açıklama gelmedi. Bir açıklama gelmemesi durumunda Gönül Dağı 110. bölüm 21 Ekim Cumartesi saat 20.00'da TRT 1 ekranlarında olacak.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Taner duygularının farkına varır ancak Zafer ve ailesi Selma'yı istemeye gelecektir.

İsteme sırasında neler yaşanacaktır? Asuman müziği bırakmaya karar verir. Ramazan'ın gönlü buna razı olmaz.

Ramazan'ın Asuman'a sürprizi nedir? Ailesi Veysel'e destek olurken Yusuf okulda çocukların babasıyla dalga geçmesiyle bir karar verir.

Veysel, oğlunu dövmeye çalışan adama ne yapacaktır? Erkan ve Yeşim tamirhanede kilitli kalmıştır. Erkan, Yeşim'le ilgili ne öğrenecektir? Mihriban'ın riskli doğumu başlamıştır. Mihriban'ı hastaneye kim yetiştirecektir?

GÖNÜL DAĞI 110. BÖLÜM FRAGMAN İZLE!

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

21 EKİM TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:48: İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:50: Türk Sineması "Nane ile Limon: Kayıp Zaman Yolcusu"

08:20: Beni Böyle Sev

10:25: Hayallerinin Peşinde

11:30: Türk Sineması "Doru Macera Ormanı"

12:50: Kendi Düşen Ağlamaz

16:00: Benim Güzel Ailem

19:00: Ana Haber (Canlı)

20:00: Gönül Dağı

00:15: Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30: Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00: Kendi Düşen Ağlamaz

04:30: Benim Güzel Ailem

06:10: Kapanış

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