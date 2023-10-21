21 Ekim Gönül Dağı var mı? Gönül Dağı yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı bugün...

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM BUGÜN VAR MI?

Milli yas ilan edilmesinin ardınan birçok dizi bu hafta yeni bölümlerini yayınlamadı. bunun ardından ise Gönül Dağı yeni bölümü bu akşam olacak mı merak edildi.

Konuya dair yayınlanmayacağı yönünde yapımdan henüz bir açıklama gelmedi. Bir açıklama gelmemesi durumunda Gönül Dağı 110. bölüm 21 Ekim Cumartesi saat 20.00'da TRT 1 ekranlarında olacak.