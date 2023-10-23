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Gelinim Mutfakta puan durumu! 23 Ekim 2023 Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...

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Giriş Tarihi: 23.10.2023 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023
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Gelinim Mutfakta puan durumu! 23 Ekim 2023 Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...

"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı 2023?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen gelin ve kaynanaların yarıştığı Gelinim Mutfakta büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor. Peki, "Gelinim Mutfakta 23 Ekim puan durumu açıklandı mı? İşte, cevabı...

"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek yarışması, Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara geliyor. Günün sonunda ise izleyiciler, puan durumunu ve çeyrek altınları kimin aldığını merak ediyor. İşte, 23 Ekim Gelinim Mutfakta hakkında merak edilenler...

GELİNİM MUFTAKTA 23 EKİM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Günün birincisi ilerleyen saatlerde haberimizde yer alacaktır.

GELİNİM MUFTAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da geçen hafta tam 90 puan toplayarak haftanın birincisi olan gelin Yeşim oldu.

Bu hafta birinci olan gelin adayı ise Tuğba oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da haftanın elenen ismi Cansu oldu.

ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Geçen hafta Cansu ve Tuğba eşit puana ulaşmış ve aralarında kura çekilmişti. Kurada Cansu çıkarak çeyrek altının sahibi olmuştu. Bugün çeyreği alan gelin adayı ise Tuğba oldu.

10 ALTIN BİLEZİĞİ KİM OLDU?

Hafta boyunca 83 puan alan Tuğba 10 altın bileziğin de sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTANIN PUAN TABLOSU

Tuğba:83

Yeşim:78

Ceren:52

Cansu:31

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