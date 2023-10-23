Gelinim Mutfakta puan durumu! 23 Ekim 2023 Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...

"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek yarışması, Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara geliyor. Günün sonunda ise izleyiciler, puan durumunu ve çeyrek altınları kimin aldığını merak ediyor. İşte, 23 Ekim Gelinim Mutfakta hakkında merak edilenler...