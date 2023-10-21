Aşk-ı Memnu final bölümü bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda? Aşk-ı Memnu kaç yılında çekildi?
"Aşk-ı Memnu final bölümü ne zaman, saat kaçta?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türk televizyon tarihinde önemli bir yere sahip olan ve yayınlandığı dönemde büyük bir fenomen haline gelen "Aşk-ı Memnu" dizisinin final bölümü bir kez daha ekranlara gelecek. İşte, Aşk-ı Memnu hakkında merak edilenler...
"Aşk-ı Memnu son bölüm izle" şeklindeki aramalar hız kazandı. Dizinin bir kez daha yayınlanacak olması sebebiyle birçok kişi, "Aşk-ı Memnu kaç yılında çekildi?", "Aşk-ı Memnu son bölüm ne zaman, nasıl izlenir?" sorularını sorgulamaya başladı. İşte, dizi hakkında merak detayları...
AŞK-I MEMNU FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?
Kanal D'nin ve Ay Yapım'ın işbirliğiyle gerçekleştirilen "Aşk-ı Memnu" dizisi final bölümüyle 21 Ekim 2023 Cumartesi akşamı saat 20.00'de yeniden ekranlara gelecek.
AŞK-I MEMNU KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?
"Aşk-ı Memnu" dizisi, ilk olarak 2008 yılında çekilmeye başlandı ve 2010 yılına kadar devam etti. Dizi, 4 Eylül 2008 ile 24 Haziran 2010 tarihleri arasında yayınlandı. Türk televizyon tarihinde önemli bir yere sahip oldu.
AŞKI MEMNU NEREDE ÇEKİLDİ?
Aşk-ı Memnu dizisi, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer alan bir yalıda çekilmiştir. Sarıyer'de Piyasa Caddesi üzerindeki bu yalının sahibi ise iş adamı Rahmi Koç'tur.
AŞK-I MEMNU KONUSU
İstanbul'da aynı evde yaşayan iki insanın yasak aşkını ve etraflarındaki hayatı konu alır. Dizi, Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanmıştır.
Dizi, babasının ölümünden sonra Adnan Bey ile evlenen Bihter Yöreoğlu'nu ve eşinin manevi yeğeni Behlül ile yaşadığı yasak aşk üzerinde yoğunlaşır.
Bihter ve henüz üniversitede okuyan eğlence düşkünü Behlül'ün, Adnan Bey'den ve evde yaşayan diğer insanlardan gizli bir ilişkisi olur. Onların hayatlarına ve yaşadıkları dramatik olaylara diğerleri de dahil olur.
AŞK-I MEMNU OYUNCULARI
Beren Saat (Bihter)
Kıvanç Tatlıtuğ (Behlül)
Nebahat Çehre (Firdevs)
Selçuk Yöntem (Adnan Ziyagil)
Zerrin Tekindor (Matmazel)
Hazal Kaya (Nihal Ziyagil)
Batuhan Karacakaya (Bülent Ziyagil)
Nur Fettahoğlu (Peyker)
İlker Kızmaz (Nihat Önal)
Baran Akbulut (Beşir)
Fatma Karanfil(Şayeste)
Rana Cabbar (Süleyman Efendi)
Zerrin Nişancı (Aynur)
Recep Aktuğ (Hilmi Önal)
Gülizar Irmak (Sevil)
Gülsen Tuncer (Arsen Ziyagil)
Evren Duyal (Nesrin)
Ufuk Kaplan (Kathia)
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