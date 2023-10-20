ATEŞ KUŞLARI NEDEN YOK? Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu? 20 Ekim ATV yayın akışı...
"Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu?" sorusu dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Başrollerinde İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik ve Erdem Şanlı'nın yer aldığı dizinin yeni bölüm tarihi araştırma konusu oldu. Peki, Ateş Kuşları yeni bölüm bugün neden yok? İşte, cevabı...
"Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu?" sorusu araştırılmaya başladı. KOnusu ve oyuncu kadrosuyla büyük ilgi gören dizinin yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. İşte, Ateş Kuşları yeni bölüm tarihi...
ATEŞ KUŞLARI BU AKŞAM NEDEN YOK?
Türkiye'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği hastane saldırı nedeniyle 3 günlük milli yas ilan edildi. Perşembe günü başlayan ulusal yas, cumartesi günü akşamına kadar devam edecek.
Yas sebebiyle son iki gündür dizilerin yeni bölümleri ekranlara gelmedi ve tekrar bölümleri yayına verildi. Bu noktada ise ATV ekranlarının her Cuma akşamı izleyicisiyle buluşturduğu Ateş Kuşları dizisinin akıbeti merak konusu oldu.
20 Ekim 2023 ATV yayın akışı listesine göre Ateş Kuşları bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.
ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
ATV yayın akışına göre saat 20:00'de Ateş Kuşları dizisinin tekrar bölümü izleyici karşısına çıkacak.
Sevilen dizinin 27. bölümünün önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor.
ATV YAYIN AKIŞI: 20 EKİM 2023
10: Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları (Tekrar)
00:20 Kardeşlerim
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