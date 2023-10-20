Yalı Çapkını yeni bölüm neden yok? 20 Ekim Yalı Çapkını yok mu? STAR TV yayın akışı ile yeni bölüm tarihi...

YALI ÇAPKINI 42. BÖLÜM ÖZETİ

Seyran'ın okula Kaya ile geldiğini gören Ferit hayal kırıklığına uğrasa da onu yalıda Kazım'a ve diğerlerine ezdirmez. Seyran ise Ferit'in gönlünü almayı başarır. Orhan, Sultan'ın Dicle'ye yaptıklarının önüne geçmek için yeni bir hamle yapar.

İfakat ise Suna'yla yaptığı konuşmada onu hem şaşırtır hem de aklını karıştırır. Sultan'ı kahveye hap atarken yakalayan Seyran deliye döner.