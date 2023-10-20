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Yalı Çapkını yeni bölüm neden yok? 20 Ekim Yalı Çapkını yok mu? STAR TV yayın akışı ile yeni bölüm tarihi...

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.10.2023 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023
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Yalı Çapkını yeni bölüm neden yok? 20 Ekim Yalı Çapkını yok mu? STAR TV yayın akışı ile yeni bölüm tarihi...

"Yalı Çapkını bu akşam neden yok?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Star TV'nin büyük bir izleyici kitlesi tarafından sevilen dizisi Yalı Çapkını, Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Dizi, izleyicileri her bölümünde sürpriz gelişmelerle ekrana bağlamayı başarıyor. Peki, Yalı Çapkını 20 Ekim neden yok? İşte, cevabı...

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin 20 Ekim Cuma akşamı yeni bölümü izleyiciler tarafından merakla bekleniyordu. Ancak, Star TV'den yapılan resmi açıklama ile bu konuda netlik kazandı.

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım
08:00 Karlar Kraliçesi
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:30 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Yalı Çapkını özel bölüm
20:00 Yalı Çapkını
00:15 Ömer
03:00 Güzel Köylü

AÇIKLAMA GELDİ!

Yapılan açıklamada; "Gazze'de sivilleri hedef alan saldırılar nedeniyle ilan edilen milli yas kapsamında, bu akşamı Yalı Çapkını dizimizin yeni bölümünü yayınlamama kararı aldık. Haftaya görüşmek üzere..." denildi.

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yalı Çapkını 20 Ekim bu akşam STAR TV'nin yayın akışından kaldırıldı. Dizi yeni bölümü ile 27 Ekim Cuma akşamı ekrana gelecek.

YALI ÇAPKINI 42. BÖLÜM ÖZETİ

Seyran'ın okula Kaya ile geldiğini gören Ferit hayal kırıklığına uğrasa da onu yalıda Kazım'a ve diğerlerine ezdirmez. Seyran ise Ferit'in gönlünü almayı başarır. Orhan, Sultan'ın Dicle'ye yaptıklarının önüne geçmek için yeni bir hamle yapar.

İfakat ise Suna'yla yaptığı konuşmada onu hem şaşırtır hem de aklını karıştırır. Sultan'ı kahveye hap atarken yakalayan Seyran deliye döner.

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