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YALI ÇAPKINI 42. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Seyran her şeyi öğrendi... Star TV Yalı Çapkını 42. bölüm 2. fragman izle!

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Giriş Tarihi: 20.10.2023
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YALI ÇAPKINI 42. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Seyran her şeyi öğrendi... Star TV Yalı Çapkını 42. bölüm 2. fragman izle!

Star TV'nin büyük beğeni toplayan dizisi Yalı Çapkını, heyecanla beklenen 42. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizi, başarılı hikayesi ve etkileyici oyuncu kadrosuyla izleyicilerin gönlünde taht kurmuş durumda. Peki, Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? İşte, tüm detaylar...

"Yalı Çapkını 42. bölüm 2. fragman izle" şeklindeki aramalar hız kazandı. Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini üstlendiği güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicileri büyülemeye devam ediyor. Peki, Yalı Çapkını 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLE!

Dizinin 41. bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler/41-bolum

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın 42. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın yeni bölüm tanıtımına; Ferit'in okul konusunda Seyran'a destek olması ve Seyran'ın içeceklerine doğum kontrol hapı atan Sultan'ı yakalaması damga vurdu.

Yalı Çapkını dizisinin milli yas nedeniyle 20 Ekim Cuma akşamı yayınlanmayacağı öğrenildi. Dizinin 42. bölümü 27 Ekim tarihine ertelendi.

YALI ÇAPKINI 42. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/fragmanlar/42-bolum-2-fragman

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizide, Antep'te önemli bir ailenin kızı olmasına rağmen ailenin tanımadığı bir gençle evlendirilerek İstanbul'a gelin gelen bir kızın başından geçen olaylar konu ediliyor.

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI KİMLER?

OYUNCULAR:

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Binnur Kaya, Tarık Emir Tekin, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Cemre Gümeli, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay

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