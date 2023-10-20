YALI ÇAPKINI 42. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Seyran her şeyi öğrendi... Star TV Yalı Çapkını 42. bölüm 2. fragman izle!

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizide, Antep'te önemli bir ailenin kızı olmasına rağmen ailenin tanımadığı bir gençle evlendirilerek İstanbul'a gelin gelen bir kızın başından geçen olaylar konu ediliyor.