Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi kim? 20 Ekim 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Puan tablosu...

"Zuhal Topal'la Yemekteyiz 75 bin TL'yi kim kazandı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Hafta boyunca beş yarışmacı, mutfak yeteneklerini sergileyerek büyük ödülün sahibi olmak için kıyasıya mücadele verdi. Yarışmanın takipçileri, hangi yarışmacının birinci olduğunu sorguluyor. İşte, detaylar...