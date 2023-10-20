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Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi kim? 20 Ekim 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Puan tablosu...

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.10.2023 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023
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Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi kim? 20 Ekim 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Puan tablosu...

"Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu?", "20 Ekim 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hafta boyunca yapılan yemekler ile en fazla puanı almak isteyen yarışmacılar haftanın finalinde büyük ödül için yarışacak. İşte konu hakkında detaylar....

"Zuhal Topal'la Yemekteyiz 75 bin TL'yi kim kazandı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Hafta boyunca beş yarışmacı, mutfak yeteneklerini sergileyerek büyük ödülün sahibi olmak için kıyasıya mücadele verdi. Yarışmanın takipçileri, hangi yarışmacının birinci olduğunu sorguluyor. İşte, detaylar...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi bugün yapılacak son ziyaret sonrası belli olacak ve belli olur olmaz haberimizde yer alacak..

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU (HENÜZ AÇIKLANMADI)

1. gün yarışmacısı : Sema Hanım

2. gün yarışmacısı : Neval Hanım

3. gün yarışmacısı : Fikret Bey

4. gün yarışmacısı : Yusuf Bey

5. gün yarışmacısı : Yeliz Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Bu hafta en yüksek puanı alan isim 75 bin TL para ödülü kazanacak.

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