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Gelinim Mutfakta 20 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim aldı?

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Giriş Tarihi: 20.10.2023
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Gelinim Mutfakta 20 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim aldı?

"Gelinim Mutfak bugün kim 1. oldu?" sorusunun cevabı araştırılyor. Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen gelin ve kaynanaların yarıştığı Gelinim Mutfakta büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor. Peki, "Gelinim Mutfakta 20 Ekim çeyrek altını kim kazandı? İşte, merak edilenler....

"Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, kim elendi?" sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta programında haftanın birincisi ve altın bilezikleri kazanan isim merak konusu oldu. Peki, "Gelinim Mutfakta 20 Ekim çeyrek altını kim kazandı? İşte, merak edilenler...

GELİNİM MUFTAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da geçen hafta tam 90 puan toplayarak haftanın birincisi olan gelin Yeşim oldu. Bu hafta birinci olan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUFTAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında geçen hafta Özlem gelin elenmişti. Bu hafta yarışmaya veda eden gelin ve kayınvalide henüz belli olmadı.

ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Geçen hafta Cansu ve Tuğba eşit puana ulaşmış ve aralarında kura çekilmişti. Kurada Cansu çıkarak çeyrek altının sahibi olmuştu. Bugün çeyreği alan gelin adayı henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.

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