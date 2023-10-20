Gelinim Mutfakta 20 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim aldı?

"Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, kim elendi?" sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta programında haftanın birincisi ve altın bilezikleri kazanan isim merak konusu oldu. Peki, "Gelinim Mutfakta 20 Ekim çeyrek altını kim kazandı? İşte, merak edilenler...