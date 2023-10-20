Gelinim Mutfakta 20 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim aldı?
"Gelinim Mutfak bugün kim 1. oldu?" sorusunun cevabı araştırılyor. Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen gelin ve kaynanaların yarıştığı Gelinim Mutfakta büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor. Peki, "Gelinim Mutfakta 20 Ekim çeyrek altını kim kazandı? İşte, merak edilenler....
"Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, kim elendi?" sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta programında haftanın birincisi ve altın bilezikleri kazanan isim merak konusu oldu. Peki, "Gelinim Mutfakta 20 Ekim çeyrek altını kim kazandı? İşte, merak edilenler...
GELİNİM MUFTAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta'da geçen hafta tam 90 puan toplayarak haftanın birincisi olan gelin Yeşim oldu. Bu hafta birinci olan gelin henüz belli olmadı.
GELİNİM MUFTAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta yarışmasında geçen hafta Özlem gelin elenmişti. Bu hafta yarışmaya veda eden gelin ve kayınvalide henüz belli olmadı.
ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
Geçen hafta Cansu ve Tuğba eşit puana ulaşmış ve aralarında kura çekilmişti. Kurada Cansu çıkarak çeyrek altının sahibi olmuştu. Bugün çeyreği alan gelin adayı henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gelinim Mutfakta 20 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim aldı?
- 400 bin TL altı ikinci el araç modelleri! Sahibinden satın alabileceğiniz 2. El Fiat, Dacia, Raneult, Opel, Peugeot, Ford, Volkswagen…
- TOKİ 42 ilde satışa başladı! %35 peşinat, 48 ay vade imkanı netleşti! 354.074 TL'den başlayan fiyatlarla; Adana, İstanbul, İzmir, Çorum, Aydın, Mersin...
- 2023-Kaymakamlık Kılavuz ve Başvuru EKRANI! ÖSYM Kaymakamlık sınavı başvurusu nasıl, nereden yapılır? ais.osym.gov.tr
- Cuma Hutbesi tam metin PDF 20 Ekim dinhizmetleri.diyanet.gov.tr | Cuma Hutbesi bugünkü konusu ne? Rahmet ve sakinet müjdesi; İnşirah suresi
- Emeklilikte EYT'siz B-C planı devrede! 3600-5000 günle emeklilik imkanı da cepte! SSK, Bağ-kur'lunun maaş sistemi yeniden şekilleniyor; 2000 sonrası...
- İslam Memiş altın alacakları defalarca uyarmıştı! Rota sil baştan değişti; Artık 2000 TL'nin üstünde ataklar göreceğiz!
- ALES/3 2023 ne zaman, hangi tarihte gerçekleştirilecek? ÖSYM sınav takvimi...
- Emekliye seyyanen zam tablosu tek tek şekillendi; Ödeme takvimi ortaya çıktı, SSK, Bağ-Kur, Tarım 7.500 TL kök maaş alana en az...
- SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C'liye zamlı hesap son dakika geldi! Emekliye kök maaş 14.000 TL detayı! Seyyanen zam, refah payı, 5 bin lira ikramiye, intibak...
- İbrahim Saraçoğlu tarifi: Günde 1 bardak içen hasta olmuyor! Gribin korkulu rüyası...
- Bankalar tek tek açıkladı! Her ay maaş gibi gelecek! 150.000 liranın 32 ve 92 günlük vadeli mevduat faizi hesaplandı!