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Gelinim Mutfakta 17 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...

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Giriş Tarihi: 17.10.2023 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023
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Gelinim Mutfakta 17 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...

"Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı 2023?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen gelin ve kaynanaların yarıştığı Gelinim Mutfakta büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor. Peki, "Gelinim Mutfakta 17 Ekim puan durumu belli oldu mu, çeyrek altını kim kazandı? İşte, merak edilenler...

"Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı 2023?" sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta, her hafta olduğu gibi bu hafta da ilgiyle izleniyor. Peki, "Gelinim Mutfakta 17 Ekim puan durumu açıklandı mı, çeyrek altını kim kazandı? İşte, detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 17 EKİM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta günün en yüksek puanını alan isim Tuğba oldu. Tuğba gelin 22 puanla çeyrek altını da kazandı.

Ayrıca günün eksi 2 ceza puanı alan isimler Cansu ve Tuğba oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da bugün verilen tarifi en iyi yapan gelin Yeşim oldu. Fenomen yarışmacı haftaya şanslı başladı.

GELİNİM MUTFAKTA 16 EKİM PUAN DURUMU

Yeşim (Beyhan'ın gelini) : 19

Tuğba (Gönül'ün gelini) : 10

Cansu (Müslime'nin gelini) : 9

Ceren ( Hatayi'nin gelini): 12

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