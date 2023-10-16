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ATV Safir dizisi 8. bölüm fragmanı izle! Safir yeni bölüm fragmanı çıktı mı, yayınlandı mı?

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Giriş Tarihi: 16.10.2023
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ATV Safir dizisi 8. bölüm fragmanı izle! Safir yeni bölüm fragmanı çıktı mı, yayınlandı mı?

"Safir yeni bölüm ne zaman?", "Safir 8. bölüm fragmanı çıktı mı?" gibi soruların cevabı araştırılıyor. "Safir" dizisi ATV ekranlarında büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Son bölümün ardından dizinin hayranları, yeni bölümde neler yaşanacağını öğrenmek için Safir 8. bölüm fragmanını araştırmaya başladı. İşte, Safir 8. bölüm fragmanı!

Dizinin 8. bölüm fragmanı, izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Yeni bölümde neler yaşanacağına dair ipuçları veren fragmanın yayınlanmasıyla, izleyiciler daha da heyecanlanacaklar.

SAFİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Safir yeni bölümleriyle her Pazartesi 20.00'de atv'de.

SAFİR 8. BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?

Dizinin 8. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

https://www.atv.com.tr/safir/fragman

OYUNCU KADROSU

İlhan Şen (Ateş), Özge Yağız (Feraye), Burak Berkay Akgül (Yaman), İpek Tuzcuoğlu (Gülfem), Erkan Bektaş (Vural), Müfit Kayacan (Ömer), Nur Yazar (Cemile), Can Bartu Arslan (Okan), Gizem Sevim (Aleyna), Münir Can Cindoruk (Çetin)

SAFİR 7. BÖLÜM ÖZETİ

Bade'den Ateş ile Feraye'nin evliliğinin altında yatan başka bir sebep olduğunu öğrenen Yaman, Feraye'nin peşine düşer.

Bu arada Feraye'nin annesinden para alıp gittiği bilgisine sahip olan Ateş de Feraye'yle yüzleşmek için onu bulma çabasına girişir.

Önce hangisi Feraye'ye ulaşacaktır? Yaman bebeği öğrendi mi? Feraye Yaman'a ne anlatacak?

Öte tarafta Okan'ın peşinde olan Sarp, Cemile ve Okan konuşurken büyük bir sırrı öğrenir.

Bora içinse yurtdışında yapılacak bir tedaviyle iyileşme şansı doğar.

Bu gelişmelerle Bora cephesinde gerilim iyice artar.

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