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Ben Bu Cihana Sığmazam 41. bölüm izle! 17 Ekim Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm tek parça izle! ATV canlı yayın ekranı

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.10.2023 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023
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Ben Bu Cihana Sığmazam 41. bölüm izle! 17 Ekim Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm tek parça izle! ATV canlı yayın ekranı

ATV'de yayınlanan dizi "Ben Bu Cihana Sığmazam", 41. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Dizi, kendine özgü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla büyük bir hayran kitlesi tarafından takip ediliyor. Bu haftaki bölümü kaçırmak istemeyen izleyiciler, "Ben Bu Cihana Sığmazam 41. bölüm izle" şeklindeki aramalarına hız kazandırdı. İşte, ATV canlı dizi izleme linki

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 41. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin son bölümünü izlemek isteyenler, "Ben Bu Cihana Sığmazam 41. bölüm tek parça izle" şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte, 17 Ekim 2023 ATV canlı izle!

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 41. BÖLÜM KONUSU

Sarı Sinan'ın Zeydan ve Erman Barka'yla uyuşturucu işine başladığını öğrenen Cezayir, Müttefikler'in diğer üyelerini öğrenmek maksadıyla Sarı Sinan'ı kaçırır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 41. BÖLÜM İZLE!

Planı Sinan'ı kullanarak Zeydan üstünden bilgi edinmektir. Fakat bu sırada Maruf'un öldürüldüğü haberini alır. Vedat amcasını kendisinin vurduğunu saklayarak suçu Tazıyev'e atar. Ne olursa olsun artık amcasının yerine Dayılar Masası'na o oturacaktır.

Diğer yandan Leyla çalışmaya ve kendi işini yapmaya karar vererek harekete geçer. Cezayir bunun kıskançlıkla alınmış bir karar olduğunu düşünerek karşı çıkar. Fakat Leyla kararlıdır ve hiç kimsenin onu durdurmasına izin vermeyecektir.

OYUNCULAR

Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam).

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